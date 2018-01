DiCaprio samen met 20-jarige dochter van vriendin Al Pacino 43-jarige Hollywoodster strikt alweer veel jonger model EDA

16u15

Bron: Instagram, The SUN, Reporters 0 The SUN Showbizz Leonardo DiCaprio heeft nog maar eens een bloedmooi model aan de haak geslagen. En hij krijgt er een interessante schoonfamilie bij. Het 20-jarige model Camila Morrone is namelijk de dochter van Lucila Solá, de vriendin van Al Pacino.

Liefde voor oudere acteurs zit duidelijk in de familie. Camila's moeder is 38 terwijl Pacino er al 77 is. Camila van haar kant is 23 jaar jonger dan DiCaprio.

The SUN

Ook in 2018 zet Leo alvast de traditie verder: modellen daten die half zijn leeftijd zijn. De 43-jarige Hollywoodster heeft nu zijn hart verloren aan Camila, bij haar vrienden bekend als 'Cami'. Die 'vrienden' zijn onder meer Kendall Jenner en Sofia Richie.

Hoe lang de twee al aan het daten zijn, is niet exact geweten. Hoe lang het dit keer zal duren, evenmin.

Reporters