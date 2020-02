Diaz uit ‘Celebs gaan daten’ heeft z’n eerste nummer uit: “Ik wil mensen laten dansen” IDR

14 februari 2020

15u18 0 Showbizz Hij werd bekend dankzij z’n deelname aan het vierde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en z’n deelname aan ‘Celebs gaan daten’, maar Diaz Pena Verlez wil nu ook op een andere manier z’n BV-status verzekeren. De Gentenaar met Spaanse roots bracht met ‘Loca’ vandaag z’n eerste nummer uit.

Diaz is al jaren bezig met muziek, maar hij heeft bewust een hele tijd gewacht om ‘Loca’ uit te brengen. Aanvankelijk wilde Diaz het nummer al uitbrengen na z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar medekandidaten Lena en Elias kwamen toen op hetzelfde idee.

Nu de nummers van Lena en Elias (gelukkig) achter ons liggen, wil Diaz wel z’n kans wagen. “Ik ben al lang met muziek bezig, maar mijn debuut is geen persoonlijk nummer geworden”, legt Diaz uit. “Binnenkort komen er nog andere nummers aan, maar nu is er dus eerst ‘Loca’. Een track met een loungy, clubby vibe waar iedereen op kan dansen.”

Wie de clip hieronder goed bekijkt, kan ook Manon, de vriendin van Diaz spotten. Zij is de blondine die amper van z’n zijde wijkt.