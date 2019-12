Diaz uit ‘Celebs gaan daten’ heeft een lief IDR

27 december 2019

16u15 0 Showbizz Tijdens ‘Celebs gaan daten’ was Diaz Pena Verlez (27) er niet op uit om een lief te vinden, maar ondertussen is de Gentenaar met Spaanse roots wel zijn ‘misses right’ tegen het lijf gelopen.

Dat laat Diaz, die eerder ook meedeed aan het vierde seizoen van ‘Ex on the beach: double Dutch’, weten op zijn Instagram Stories. Daar postte hij een foto waarop hij langs achter te zien is met een blondine. Naar goede gewoonte maakt Diaz er niet teveel woorden aan vuil, maar aan de keuze van emoticons is het duidelijk dat de dame in kwestie zijn hart gestolen heeft. Bij Vijf bevestigen ze ondertussen ook dat Diaz niet meer single is.

(lees verder onder de foto)

Daarmee vonden zowel ‘Temptation Island’-vedette Pommeline als Diaz de liefde na het programma. Pommeline was tijdens ‘Celebs gaan daten’ wel verliefd geworden op Levi, maar dat bleef niet duren. Ondertussen is ze wel gelukkig met Cirio, de manager van een tattoozaak in Gent.

Voor ex-Miss België Justine De Jonckheere en ‘Love Island’-deelnemers Chey en Jarne is het (voor zover wij weten) nog wachten op de perfecte partner.