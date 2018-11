Diane Kruger bevallen van eerste kindje SD

02 november 2018

18u21

Bron: ANP 0 Showbizz De Duits-Amerikaanse actrice Diane Kruger is bevallen van haar eerste kind. Dit meldt People. De vader is ‘The Walking Dead’-acteur Norman Reedus. Het geslacht van hun kindje, de naam en de geboortedatum zijn niet bekendgemaakt.

Voor de 42-jarige Kruger is het haar eerste kind. Haar vriend Norman is al vader van een 19-jarige zoon Mingus Lucien, die hij kreeg met zijn ex Helena Christensen.

Diane en Norman werden begin vorig jaar voor het eerste samen gespot in New York. De actrice was tot kort daarvoor samen met Joshua Jackson, met wie ze tien jaar lang een relatie had. Eerder was ze getrouwd met de Franse regisseur Guillaume Canet. Diane en Norman leerden elkaar kennen op de set van de film ‘Sky’ uit 2015.