“Deze zomer mag hij rekenen op 321.300 euro”: zoveel verdienen onze topartiesten de komende maanden

Showbizz Maar liefst 7,4 miljoen telefoon­tjes voor bitcoinac­tie Qmusic, tranen bij winnares Annika: “Eindelijk met de kinderen op vakantie”

“Ik heb in totaal 1.338 keer gebeld”, vertelde luisteraar Annika in tranen tijdens de ochtendshow van Qmusic. De alleenstaande mama kreeg woensdagochtend als vierde een bitcoin, momenteel goed voor zo'n 20.000 euro, cadeau van Maarten en Dorothee. Maar Annika was lang niet de enige luisteraar die een cryptomunt wilde bemachtigen. In totaal probeerden luisteraars maar liefst 7,4 miljoen keer om binnen te raken in de ochtendshow. “Dit overtreft echt al onze verwachtingen.”

15 juni