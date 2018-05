Deze zeven topfilms en -series verschijnen in juni op Netflix DBJ

31 mei 2018

11u30 18 Showbizz Juni staat voor de deur en d at betekent dat het weer tijd is voor een lijstje films, series en documentaires die komende maand op Netflix verschijnen. Daar zitten ook deze keer enkele absolute toppers bij.

Trainspotting

Er zijn maar weinig voorbeelden waarbij de film het boek overstijgt, maar dit zou er wel eentje kunnen zijn. De flitsende regie van Danny Boyle, een piepjonge Ewan McGregor met een heerlijk Schots accent en de pompende beats van Underworld zorgen voor een van de absolute filmklassiekers van de jaren 90. Vanaf 19 juni beschikbaar.

The Ranch - Seizoen 3

Heel wat critici beweren dat Ashton Kutcher na 'That 70s show' nooit meer iets écht goed maakte, maar de Amerikaanse superster won heel wat harten terug met Netflix-reeks 'The Ranch'. In de comedyreeks, die zich afspeelt op een - je raadt het nooit - Amerikaanse boerderij, raakt Kutcher verwikkelt in een driehoeksverhouding. Daarnaast ligt hij voortdurend in de clinch met zijn vader en speelt ook een oliepijplijn die over boerderij gaat lopen een belangrijke rol. Lekker dwaze moppen van Ashton Kutcher, wat is daar verkeerd mee? Het derde seizoen start op 15 juni.

November 13 - Attack on Paris

In de driedelige documentairereeks focussen de makers Jules en Gédéon Naudet op getuigenissen van tientallen overlevenden. "Ze diepen de persoonlijke verhalen achter de terreuraanslagen uit", aldus Netflix. Het gaat zowel om mensen die de aanslagen hebben overleefd als om hulpverleners, politie en regeringsleden. Zo getuigt ook de voormalige Franse president François Hollande. De reeks is te zien vanaf 1 juni.

Glow - Seizoen 2

Allison Brie brak door met haar rol van Trudy Campbell in de veelvuldig bekroonde dramareeks 'Mad Men', maar begon eigenlijk als comedyactrice. Een talent dat ze volop kan uitpelen in 'Glow'. De reeks over een resem aan lager geraakte actrices die uit pure noodzaak maar gaan worstelen, leverde haar een Golden Globe op voor beste actrice. Helemaal terecht. Vanaf 29 juni beschikbaar.

Luke Cage - Seizoen 2

Ook fans van Marvel komen aan hun trekken in juni, Luke Cage start op 22 juni aan zijn tweede seizoen. Superkracht van deze Amerikaanse held? Een onbreekbare huid. Na een mislukt experiment slaat Luke Cage op de vlucht en probeert in Harlem een nieuw leven op te bouwen. Hij wordt echter al snel met zijn verleden geconfronteerd.

Magic Mike

Niemand had van Channing Tatum gehoord tot die besloot zijn vroegere leven als stripper te verfilmen. Tatum weet tussen alle danspartijen en ingeoliede stripperslichamen door zelfs een geloofwaardige acteerprestatie neer te zetten. Het mannelijk schoon dat hem omringt, waaronder ook Matthew McCounaughey, staat al even stevig op de planken. De sequel Magic Mike XXL deed daar zo mogelijk nog een schepje bovenop. Vanaf 2 juni beschikbaar op Netflix.

Sense8 - Seizoensfinale

De namen Lilly en Lana Wachowski zeggen je misschien niets, maar 'The Matrix' en 'V for Vendetta ongetwijfeld wel. De Amerikaanse zusjes bedachten de twee absolute sciencefiction-klassiekers, net als de reeks 'Sense8' over mensen die plots zintuigelijk aan elkaar worden gelinkt. De voorbije 23 afleveringen komen op 8 juni samen in een allesverhullende seizoensfinale die maar liefst twee uur duurt.