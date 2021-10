Deze zes bekende Vlamingen doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘Over de oceaan’

TV‘Over de oceaan’ is terug van weggeweest. Of toch bijna, want volgend jaar is het tweede seizoen van de reeks te zien op de zender Play4. Ook komend seizoen stappen zes bekende Vlamingen aan boord van een zeiljacht. Hun doel? De Atlantische Oceaan oversteken zonder hulp van buitenaf.

Half november is het zover, dan vertrekken de kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘Over de oceaan’ op het avontuur van hun leven. Een eerste kandidaat die we mogen verwachten, is ex-Miss België Annelien Coorevits (34). Zij heeft naar eigen zeggen lang getwijfeld om deel te nemen aan het programma. In het verleden was ze voor de opnames van ‘Temptation Island’ al langere tijd weg van huis, maar toen was Coorevits steeds goed bereikbaar. Nu zal ze zo’n drie tot vier weken onbereikbaar zijn. Wat heeft haar dan toch kunnen overtuigen? “Zo’n kans krijg ik maar één keer in mijn leven.”

Wie we nog aan boord mogen verwachten, is Gert Verheyen (51). De ex-voetballer en voetbalanalist had nooit gedacht dat hij ooit de oceaan zou oversteken, maar toen hij eenmaal de vraag kreeg om mee te doen, kon hij deze maar moeilijk weigeren. “Dit moet ik doen omwille van het avontuur en het once in a lifetime -gehalte.” Gert krijgt verder nog het gezelschap van Jonas Geirnaert (39), acteur en tv-maker. Ook voor hem was het geen makkelijke keuze. Hij is vorig jaar namelijk voor de eerste keer vader geworden. “Als ik geen kinderen had, zou ik nauwelijks getwijfeld hebben. Nu dacht ik: Oei, moet ik dat wel doen? Is dat wel slim? Tegelijk wist ik dat ik er spijt van zou krijgen als ik het níét zou doen.”

Geen waterrat

Hij is absoluut geen waterrat, maar toch doet ook James Cooke (37) mee aan het tweede seizoen van ‘Over de oceaan’. Zijn grote angst? Zeeziek worden of dat er iemand anders iets overkomt. “Want dan zou ik deze ervaring niet voor de volle honderd procent kunnen beleven.” De vijfde en voorlaatste naam is die van Élodie Ouédraogo (40), ex-atlete en zaakvoerder van een modelabel. Zij heeft het eerste seizoen met plezier gevolgd, maar was toen blij dat ze zelf niet op de boot zat. “Ik weet dat ik snel zeeziek word. En toch stap ik op die zeilboot, inderdaad. Mijn nieuwsgierigheid heeft het gehaald van mijn gezond verstand.”

Last but not least hebben we nog Ella Leyers (33). De actrice werd overtuigd door Jani Kazaltzis, die zelf te zien was in het eerste seizoen van de reeks. Voor hem was het alvast het mooiste wat hij ooit gedaan heeft en zo wist hij ook Ella te overtuigen. “Als ze je vragen, mag je niet twijfelen. Ik heb dus direct ja gezegd, en pas daarna ben ik erover beginnen na te denken of dat wel slim is. Mijn moeder heeft me al gewaarschuwd dat ik geen seconde mijn reddingsvest mag uitdoen.”

