Deze week in 'Familie': Raven wordt beroofd en nodigt Lars zijn eigen moeder uit voor zijn huwelijk?

TV RECENSIE. ‘Foundation’: “Boeiender dan een les wiskunde, maar even eindeloos lang”

17:00 Het is gebeurd. Nadat Disney+ de volledige ‘Star Wars’-erfenis in zijn catalogus wist te strikken, heeft nu ook Apple TV+ zijn peperdure sciencefiction saga beet. ‘Foundation’, gebaseerd op de gelijknamige en alom geprezen boeken van Isaac Asimov, hoopt alle klassieke tv-wetten te verbrijzelen en speelt zich af in een verre toekomst waar uitgerekend wiskunde van alle schoolvakken de superkracht is die de mensheid moet redden. Of u deze ambitieuze show, die nu al de ‘Game of Thrones van de ruimte’ wordt genoemd, moet ontdekken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.