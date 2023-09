Deze week in ‘Familie’: Niko verdenkt Vanessa van sluwe plannen

TV Freek Braeckman ruilde nieuwsstu­dio in voor ‘Make Up Your Mind’-podium: “Ik oefende stiekem m’n loopje op de werkvloer”

“Ik heb in mijn late tienerjaren wel eens een nacht op hakken rondgelopen tijdens Aalst Carnaval, maar dat was toch niet helemaal hetzelfde.” Niet alleen Sammy Mahdi zorgde voor een verrassing van formaat door aan te treden in ‘Make Up Your Mind’, ook Freek Braeckman voelde zich als dragqueen Mayday Touché in z’n sas. In dit interview legt het VTM-nieuwsanker uit welke rol z’n kinderen speelden in z’n deelname, op welk familielid hij plots akelig veel leek en hoe hij terugblikt op z’n lipsync. “Die inleving: mannekes, ik vond dat moeilijk.”