Deze week in ‘Familie’: meer dan suspense voor Hanne en Jelle in nauwe schoentjes

Showbizz Yulia uit ‘Dance Dreams’ en neef Laurins Dursin leven voor de dans: “Julie Vermeire is écht geïnteres­seerd in onze wereld”

Ze danst al zolang ze het zich kan herinneren, en mag de ene na de andere titel op haar naam schrijven. Yulia Dursin is amper 17, maar weet nu al wat ze met haar leven aan wil. Neef Laurins - de vriend van Julie Vermeire - is trots. “Ik ben superfier op Yulia, en steun haar in alles”, klinkt het.

13:00