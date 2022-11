Deze week in ‘Familie’: Lars leert Emiel kussen en nonkel Raymond heeft een heel duister kantje

CELEBRITIES Ex-medewer­kers halen uit naar Kanye: “Het was emotioneel misbruik”

Ex-medewerkers van Kanye ‘Ye’ Wests (45) schoenenmerk Yeezy doen hun boekje open over de controversiële artiest. In een open brief aan het sportmerk Adidas en het muziekblad ‘Rolling Stone’ vertellen ze over de “eindeloze jaren van verbaal geweld, vulgaire tirades en pesterijen”. De beschuldigingen aan het adres van de Ye zijn niet min. “Ik vreesde voor mijn welzijn.”

24 november