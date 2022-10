Deze week in ‘Familie’: Is het niet stilaan tijd dat Lars terug opduikt? En wat is Khalid van plan?

Er beweegt deze week veel in Familieland want er staan heel wat onverwachte wendingen te gebeuren. Zo wordt meer en meer duidelijk waarom Khalid in het land is. Een man met een plan? De saga tussen Kato (Alix Konadu) en Ian komt in een stroomversnelling. Als dat maar goed afloopt! Lars (Kürt Rogiers) is ondertussen bij iedereen al goed zwart gemaakt. Is het niet tijd dat hij terugkomt?