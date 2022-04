Deze week in ‘Familie’: hoe reageert Jan nu hij weet dat Francesca kleine Victor wilde ontvoeren?

Celebrities Na jarenlange gewichts­schom­me­lin­gen toont Jessica Simpson trots haar lichaam: “Eindelijk draag ik een bikini”

Jarenlang had ze serieuze gewichtsschommelingen, maar sinds kort zit Jessica Simpson (41) beter dan ooit in haar vel. Dat maakte de zangeres wereldkundig door op Instagram te pronken in een bikini. “Ik ben 45 kilo verloren en dat heeft me bloed, zweet en tranen gekost”, schrijft ze.

8 april