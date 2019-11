Deze Vlamingen zijn onbekend in eigen land, maar grote sterren in de wereld Redactie

21 november 2019

16u00

Bron: TV Familie 2 Showbizz Kate Ryan heeft Vlaams gezelschap gekregen. Zij is er jaren geleden al in geslaagd om de concertzalen in Oost-Europa vol te laten lopen en de grote massa naar festivals te lokken. En nu lukt dat ook Tim De Bie (35), alias dj Tim Arisu. Hij scoorde de voorbije maanden met zijn zomerse deuntje ‘Free as the Ocean’ een dikke hit in landen als Moldavië, Rusland, Kazachstan, Oekraïne en Wit-Rusland. Miljoenen mensen zijn gek op hem.

Maar hier in Vlaanderen heeft niemand van hem gehoord. Buiten zijn familie en vrienden in Hoboken, dan. “Ik dank mijn succes in Oost-Europa aan mijn Roemeense platenfirma”, vertelt Tim in TV Familie. “Zij zijn niet van de minsten. Ze hebben ook Dua Lipa onder contract en weten dus hoe het werkt. Zeker in die contreien. Ze hebben m’n liedje goed in de markt gezet en het sloeg aan. In die regio houden ze van complexloze deuntjes.” Vraag is echter: waarom worden Tims nummers bij ons niet gedraaid? “Tja, ik heb mijn single naar alle radiostations hier gestuurd. Maar niemand heeft die opgepikt”, aldus Tim. “Ook mijn vorige hit niet. Geen enkele keer gespeeld in België, maar internationaal werd ‘Fires’ meer dan 3,5 miljoen keer beluisterd op Spotify. Maar dus alleen in het buitenland. Dat pikt wel. Ik zou het fijn vinden om mijn muziek ook hier bij ons op de radio te horen. ‘Free as the Ocean’ stond bij de release in Rusland hoger in de hitlijsten dan Dua Lipa! Dat is toch iets waar je mee kan uitpakken?”

Zoe Blyau

De beste burlesquedanseres ter wereld? Nee, niet de befaamde Dita Von Teese maar Zoe Bizoe (31), echte naam Zoe Blyau. Deze Gentse won vijf jaar op rij de prestigieuze World Burlesque Games in Londen. Een unieke prestatie. “Als jong meisje kreeg ik altijd te horen dat ik niet mooi genoeg was. Maar nu heb ik toch maar mooi het tegendeel bewezen”, vertelt Zoe. “Al draait het in de burlesque niet alleen om schoonheid. Het is geen platte stripact, hé. Burlesque draait om power uitstralen. Ja, ik trek mijn kleren uit, maar het broekje blijft aan, de tepels blijven bedekt.”

In de burlesquewereld heeft Zoe een hoog aanzien. “Dit jaar versloeg ik danseressen uit Noorwegen, Australië, Japan en Amerika. Het publiek en de jury die kozen, waren ook heel internationaal. Ze kennen mij, ja. Ik ben in het buitenland misschien wel bekender dan hier. Al trad ik ook al op tijdens de Gentse Feesten, bijvoorbeeld.” Toch acht Zoe ook nu de kans groter dat ze vaker in het buitenland zal optreden. “Daar zijn meer hoogstaande shows. Al hoop ik mijn kunstjes vaker in België te kunnen tonen.”

Eefje Depoortere

Eefje Depoortere (32). Je hebt wellicht nog nooit van haar gehoord, maar deze Brugse is een ster in de wereld van de games. Onder de naam Sjokz is ze presentator van e-sportwedstrijden waarbij internationale spelers het in games tegen elkaar opnemen. Vorig jaar won ze de titel Best E-sports Host op de Game Awards, dit jaar is ze opnieuw genomineerd. Sjokz is vooral bekend als presentatrice van ‘League of Legends’, het populairste spel van het moment. De spelers en fans zijn zot van haar. “Soms een beetje té”, bekende ze zelf al. “Want ik werd een tijdlang gestalkt door één of andere gek. Beetje eng, hoor!”

Eefje/Sjokz dankt haar roem aan de populariteit van ‘League of Legends’. “Toen dat spel gigantisch begon te scoren, ben ik zelf ook steeds populairder geworden. Ik heb nu miljoenen fans. Veel jongens, dat is eigen aan de gamewereld. Maar ik ben ook het supervoorbeeld van veel vrouwelijke spelers. Daar ben ik trots op. Er zijn 100 miljoen spelers. Daarvan kijken er veel naar ‘Twitch.tv’, een van de shows die ik mee presenteer.” Maar in Vlaanderen doet Eefje/Sjokz dus géén belletje rinkelen. “Dat vind ik niet erg”, zegt ze. “Zo kan ik in Brugge probleemloos op straat lopen.” Iets wat haar op internationale gamebeurzen niet meer lukt. “Daar heb ik security nodig, ja.”