Deze VIP-gasten zorgen voor extra zenuwen in ‘Paradijs Gezocht’

Muziek Album van Adele verkocht het best in 2021, The Weeknd had opnieuw meest gestreamde nummer

Adele en The Weeknd hebben een goed jaar gedraaid in 2021. Het vierde album van Adele, ‘30', is het beste verkochte album van het jaar. ‘Save Your Tears’ van The Weeknd is het meest gestreamde nummer. Dat heeft de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) bekendgemaakt.

1 maart