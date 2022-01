Deze vijf series rond cybercrime moet je zeker gezien hebben

StreamzStreamz trapt 2022 op gang met jongerenserie ‘Hacked’, waarin drie vrienden geconfronteerd worden met hun duisterste angsten. In onze Kijkgids belichten we nog enkele series en films die inspelen op onze digitale kwetsbaarheid. Jagen op corrupte conglomeraten (‘Mr. Robot’, Prime Video), op zoek naar persoonlijke glorie (‘Who Am I’, Netflix), hoogtechnologische misdaadbestrijding (‘Person of Interest’, Prime Video) en een terrorist die de hele Verenigde Staten lamlegt (‘Live Free or Die Hard’, Disney+): welkom in de schimmige wereld van cybercrime.

‘Hacked’ - Streamz

Hoewel beste vrienden Nilou, Malick en Adanne onafscheidelijk zijn, hebben ze meer vertrouwen in hun smartphone als drager van al hun persoonlijke informatie dan in elkaar. Wanneer ze ontdekken dat hun telefoons gehackt zijn, lijkt hun ergste nachtmerrie dan ook uit te komen. In ruil voor hun privacy stelt de mysterieuze dader hen op de proef met uitdagende opdrachten. Hoe ver zijn de tieners bereid te gaan om te voorkomen dat hun diepste geheimen uitlekken? Vanaf 3 januari kunt u de tiendelige jongerenreeks integraal bekijken op Streamz.

‘Mr. Robot’ - Prime Video

Voordat hij legendarisch rockzanger Freddie Mercury eer aandeed met een Oscarwinnende vertolking in ‘Bohemian Rhapsody’, had Rami Malek al hoge ogen gegooid in de meeslepende misdaadreeks ‘Mr. Robot’. De briljante maar sociaal onvaardige New Yorker Elliot Alderson (Malek) leidt een dubbelleven: overdag werkt hij als ingenieur voor Allsafe Cybersecurity, ‘s nachts stroopt hij de mouwen op als een waakzame hacker. Wanneer hij wordt gerekruteerd door de mysterieuze anarchist Mr. Robot, voegt Elliot zich bij ‘fsociety’, een team van ‘hacktivisten’. Hun doelwit: corrupte Amerikaanse conglomeraten, waartoe ook Allsafes belangrijkste klant E Corp behoort.

‘Who Am I - Kein System Ist Sicher’ – Netflix

In deze Duitse cyberthriller, met muziek van electro- en technoproducer Boys Noize, vormt de Berlijnse hacker Benjamin Engel (Tom Schilling) hackerscollectief ‘CLAY’ (Clowns Laughing At You) met drie vrienden. Dankzij ludieke en onschuldige acties wint CLAY snel aan populariteit op sociale media, maar de beruchte hacker MRX is niet onder de indruk. Vastberaden om zijn idool te imponeren, richt Benjamin zijn vizier op de Duitse inlichtingendienst BDN. Wanneer hij vervolgens gevoelige informatie doorspeelt aan MRX, wordt CLAY officieel bestempeld als terreurorganisatie. In het nauw gedreven klopt Benjamin aan bij Europol-agente Hanne Lindberg.

‘Person of Interest’ – Prime Video

Van 2011 tot 2016 haalde scenarioschrijver Jonathan Nolan (broer van ‘The Dark Knight’-regisseur Christopher Nolan) de mosterd bij de surveillancemaatschappij, een verontrustend hedendaags fenomeen, voor de plot van deze zinderende tv-serie. Met behulp van ‘The Machine’, hoogtechnologische software die de samenleving observeert en zo toekomstige misdaden kan voorspellen, omzeilt miljardair Harold Finch (Emmy-winnaar Michael Emerson) de wet om zelf levens te redden. De details van de misdaden én de rol van de betrokken burgers blijven echter een mysterie. Finch rekruteert de dood gewaande elitesoldaat John Reese (Jim Caviezel) als zijn handlanger.

‘Live Free or Die Hard’ – Disney+

In 2007 kroop Bruce Willis voor de vierde keer in de huid van agent John McClane, de doe-het-zelver met meer levens dan een dozijn katten. In ‘Live Free or Die Hard’ (of ‘Die Hard 4.0’) neemt McClane het samen met de jonge hacker Matt (Justin Long) op tegen cyberterrorist Thomas Gabriel (Timothy Olyphant), die met zijn volgelingen zowat elk digitaal netwerk in de VS weet over te nemen. Zet u schrap voor miraculeuze ontsnappingen, hilarisch overdreven stunts, Willis die alle wetten van de fysica tart én de onvermijdelijke ‘yippiekayee motherfucker’ op het einde.

