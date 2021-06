Deze vijf duo’s gaan de uitdaging aan in ‘Vakantiehuis for life’ en ook beruchte werfleider Sanchez maakt zijn comeback

TVTwaalf jaar geleden, in 2009, dook Francisco Sanchez Santos (57) voor een laatste keer op in het populaire programma ‘The Block’. Maar nog heel eventjes en de beruchte werfleider is terug van weggeweest. Binnenkort duikt hij namelijk op in het nieuwe VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’. Daarnaast maakte de zender vandaag ook de vijf deelnemende duo’s bekend. Hoog tijd dus om even kennis te maken!

In 2017 was Francisco Sanchez Santos nog te zien in ‘Ons Eerste Huis’, maar kijkend Vlaanderen zal Sanchez vooral herkennen van zijn rol in het populaire programma ‘The Block’. Toen bezorgde hij de deelnemers vaak knikkende knieën en ook in het VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’ mag hij inspecteur van dienst spelen.

Toen Sanchez de vraag kreeg, heeft hij - naar eigen zeggen - niet lang getwijfeld om op het aanbod van VTM in te gaan. “Oef, dacht ik, ze zijn me toch niet vergeten. (lacht) Nee, serieus, ik zit niet de hele dag te wachten tot ik nog eens op televisie mag komen. Maar als een leuke kans voor de televisie zich aandient, ga ik die niet laten liggen. En dit programma is helemaal mijn ding. Aan het einde van de rit inspecteer ik de afgewerkte vakantiehuizen en geef ik punten”, vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad. Samen met Dina Tersago en twee experts van doe-het-zelfzaak Hubo en BerryAlloc, een bedrijf in vloeren, krijgt hij een plaats in de jury. Verder komt ook Marc Coucke langs als gastjurylid. Presentatrice Julie Van den Steen moet alles dan weer in goede leiden.

Vijf duo’s

In ‘Vakantiehuis for life’ krijgen de vijf deelnemende duo’s de opdracht om eigenhandig een chalet in Durbuy op te knappen. Wie met het beste resultaat op de proppen komt, mag er in ruil maar liefst twintig jaar op vakantie gaan. Al zal het geen makkelijke opdracht worden, want het materiaal dat de duo’s nodig hebben voor de verbouwingen moeten ze verdienen tijdens enkele survivalopdrachten. Wie er precies meedoet aan het programma maakte VTM deze ochtend bekend. Hoog tijd dus om even kennis te maken!

Erwin (52) en Amy (26), vader en dochter

Amy is digital marketeer en Erwin is sinds kort aan de slag als verhuizer nadat hij jarenlang als loodgieter werkte. Amy heeft nog nooit verbouwd en zal gecoacht moeten worden door haar vader. Ze zijn bereid om hard te werken, maar willen vooral ook veel lachen en plezier maken.

Volledig scherm Vakantiehuis For Life ; vanaf 5 julie 2021 bij VTM. © VTM

Het koppel Christopher (27) en Hannah (27)

Christopher uit Deurne en Hannah uit Leuven zijn al 6 jaar een koppel. Ze hebben net hun eigen huis verbouwd in Holsbeek. Hannah werkt als verpleegkundige op de intensieve zorgen voor kinderen en weet daardoor altijd haar hoofd koel te houden in stressvolle situaties. Christopher werkt als administratief medewerker en heeft één grote hobby: verbouwen. Na 2 jaar zijn ze eindelijk klaar in hun eigen huis, maar ze hebben alweer zin in een nieuw project.

Volledig scherm © VTM

Het koppel Ewoud (39) en Tim (37)

Ewoud en Tim zijn al 7 jaar gehuwd en kennen elkaar door en door. Tim is door zijn job als event manager een goede planner en een bezige bij. Ewoud ontwerpt protheses en houdt meer van gezelligheid en rust in het leven. Decoreren is echt een hobby voor dit liefdevolle koppel, dat zie je aan hun prachtige woonst in Damme. De twee hebben al veel verbouwingen meegemaakt, maar daar gaven ze vooral instructies. Nu moeten ze dus zelf de handen uit de mouwen steken.

Volledig scherm © VTM

Hartsvriendinnen Pauline (24) en Melissa (31)

Pauline is afkomstig van de kust en Melissa uit de Kempen. Pauline werkt als content creator, Melissa als leerkracht en is fotografe in bijberoep. Ze leerden elkaar kennen op een event en het klikte meteen. Beide dames hebben samen met hun partner al de nodige verbouwingen achter de rug, dus hard werken schrikt hen niet af.

Volledig scherm © VTM

Vrienden Lodewijk (24) en Marcel (23)

Het jongste duo van de bende zijn Lodewijk en Marcel. Deze boys zijn huisgenoten in het Gentse met als gezamenlijke hobby spikeball. Lodewijk is opvoeder in de jeugdzorg en Marcel werkt als tuinman. Samen steken ze graag de handen uit de mouwen. Het feit dat ze amper ervaring hebben met verbouwen, compenseren ze graag met hun groot enthousiasme en doorzettingsvermogen om er dag én nacht voor te gaan.

Volledig scherm © VTM

‘Vakantiehuis for life’ is vanaf 5 juli te zien op VTM.

