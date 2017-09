Deze twee Belgen strijden voor internationale titel van 'Beste bakker' 14u35

Bron: vtmnieuws.be 0 Showbizz Binnenkort strijden bakkers uit achttien verschillende landen voor de titel van beste bakker. De wedstrijd vindt plaats in Frankrijk.

Voor ons land doen twee bakkers uit Zottegem mee. Zij willen de jury proberen te overtuigen met speciale broden en koffiekoeken. VTM NIEUWS mocht al even proeven.



Het ziet er niet alleen lekker uit, maar in bakkerij Sint-Anna in Zottegem ruikt het de laatste tien maanden ook altijd naar versgebakken brood. Zélfs op de wekelijkse sluitingsdag. Want dan oefenen Joran Defossez en zijn baas Bart Schelstraete voor de internationale bakkerswedstrijd. Ze hebben heel wat in petto, maar één van de producten waar ze punten mee willen scoren, is de bagel.



Maar een bakkerswedstrijd in Frankrijk kan natuurlijk niet zonder de baguette en de croissant. Op zich niet moeilijk om te maken, maar uiteraard hebben ze in Zottegem een geheime techniek.