Deze twee acteurs schuilen achter de vliegende bompa’s uit ‘Belgium’s Got Talent’

TVFons en Jean-Pierre, de twee vliegende bompa’s uit ‘Belgium’s Got Talent’, zijn ongetwijfeld de meest opvallende act van dit seizoen. Tot aan hun middel doken de twee grijsaards in een betonmolen die vervolgens begon te draaien. Wat volgde, was een komische act met rolstoelen, slijpschijven en boormachines. Hun echte identiteit bleef tijdens hun auditie goed verborgen, maar ondertussen laten Fons en Jean-Pierre hun ware gelaat zien.

De twee vliegende bompa’s heten namelijk niet Fons en Jean-Pierre, maar wel Sid Van Oerle (34) en Pieter Verelst (31). Van Oerle en Verelst zijn twee acteurs die grote voorstander zijn van absurditeit op televisie. Iets wat ze met hun act in ‘Belgium’s Got Talent’ alvast bewezen hebben. “Mysterie werkt wel voor mij en comedy is altijd moeilijk op het podium van ‘Belgium’s Got Talent’, maar jullie hebben op bizarre manier wel het publiek aan het lachen gekregen”, klonk het achteraf bij Jurylid Davy Parmentier (38).

Belangrijke factor

In een interview met Showbizzsite vertelt het tweetal nu wat meer over hun auditie. Deze kwam volgens Fons en Jean-Pierre - of moeten we Sid en Pieter zeggen? - alvast op het juiste moment. “Wij willen mensen even alles laten vergeten en in verbazing brengen met onze absurde act”, klinkt het bij Van Oerle. Daarnaast was ook de eenzaamheid bij ouderen tijdens de coronacrisis een belangrijke factor voor het duo. Door de coronamaatregelen konden senioren hun geliefden namelijk een hele tijd niet meer zien. “Mijn oma is 92 en woont nog thuis.” aldus Sid Van Oerle.”Op een bepaald moment zat ze er echt onderdoor.”

Volledig scherm Sid Van Oerle en Pieter Verelst. © VRT

Sid en Pieter wilden met hun act in ‘Belgium’s Got Talent’ dan ook bewijzen dat senioren nog steeds meetellen en dat ze niet opzij geschoven moeten worden als risicogroep. “We kunnen net nog veel leren van ouderen.” zegt Pieter Verelst. “Mijn opa, Alfons, is erg handig en werkte mee aan deze act en stond zelfs met ons mee op het podium. Ook hij is een vliegende bompa”, klinkt het in een interview met de Showbizzsite.

Pieter Verelst en Sid Van Oerle hebben elkaar in 2016 ontmoet op de set van een kortfilm. ‘Thuis’-fans kunnen Van Oerle nog herkennen van zijn rol als Kobe Baert. In 2017 begon hij als vaste acteur in de populaire Eén-reeks, maar begin augustus kondigde de acteur aan dat hij eventjes afscheid neemt van zijn personage. Verder had Van Oerle nog een aantal gastrollen in ‘Gina & Chantal’ en in ‘De premier’, de langspeelfilm van Erik Van Looy. Verelst kroop van 2014 tot en met 2015 in de huid van Thomas Van den Bossche in de VTM-serie ‘Familie’. Hij was verder ook nog te zien in ‘Gevoel voor Tumor’ (2018) en ‘Sorry voor Alles’ (2017).

