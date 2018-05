Deze trailer verklaart waarom Ant-Man en The Wasp niet meedoen in 'Avengers: Infinity War' EVDB

01 mei 2018

18u30 0 Showbizz 'Avengers: Infinity War' heeft kijkcijferrecords verbroken, fans doen flauwvallen en huilen en bij ongeveer elke kijker een serieuze indruk achtergelaten. Een vraag die wel nog overbleef was: waar zijn Ant-Man en The Wasp?

Op die vraag biedt Marvel ons heel binnenkort al een antwoord. Begin juli namelijk wanneer 'Ant-Man and the Wasp' uitkomt in de bioscopen. Dat klopt, we krijgen een volledige film die uitlegt waar de twee personages mee bezig waren terwijl de rest zich verenigde voor hun gevecht tegen Thanos.

Gisteren kwamen we op een leuke manier te weten dat er vandaag een trailer zou uitkomen.

En vandaag kwam de trailer uit. De film is vanaf 18 juli te zien in onze bioscopen.