Deze topserie krijgt dan toch een tweede seizoen TC

13u28 0 BBC/The Ink Factory/Mitch Jenkin Showbizz Fans van 'The Night Manager' kunnen beginnen aftellen.

De fel gesmaakte Britse spionagereeks 'The Night Manager', met onder andere Tom Hiddleston en Hugh Laurie, zou dan toch een tweede seizoen krijgen. Oorspronkelijk was de zesdelige mini-serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver John Le Carré, opgevat als een afgerond verhaal. Maar nu lekte de BBC dat er toch aan een nieuw seizoen wordt gewerkt. Veel wou de Britse zender nog niet kwijt. Enkel dat hoofdrolspeler Tom Hiddleston zijn rol van Jonathan Pine zou hernemen en dat scenarist Matthew Orton de opdracht kreeg een nieuw scenario te schrijven. Eén en ander zit dus nog in een premature fase, maar dat de fans van de reeks kunnen aftellen naar meer 'The Night Manager'-spanning, lijkt wel zeker te zijn. Bij ons wordt de reeks uitgezonden op VIER.