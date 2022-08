Deze ‘Stranger Things’-scène uit het vierde seizoen duurde twee jaar om te maken

TVOp 1 juli verschenen de twee finale episodes van het vierde seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ op Netflix, goed voor een kijkduur van maar liefst vier uur. Maar ook in het filmen en maken van de reeks kroop veel tijd. In een interview met ‘Collider’ vertelde supervisor Julien Hery hier meer over: “Aan één scène in de Upside Down hebben we twee jaar gewerkt.”

Voor aanvang van het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ lieten de castleden al weten dat dit “het donkerste seizoen ooit” zou worden. Dit was een understatement, want afgezien van de lancering van een nieuwe superschurk, Vecna, speelden er zich heel wat scènes af in de donkere wereld: Upside Down. Dat is een duister universum dat net een kopie lijkt van de échte wereld. Het seizoen vereiste daardoor meer special effects dan normaal en hier hadden de makers dan ook veel tijd voor nodig. Heel veel tijd. Het duurde zelfs twee jaar om één specifieke scène in elkaar te steken.

In een interview met ‘Collider’ klapte VFX-supervisor Julien Hery uit de biecht over het filmproces van een aantal scènes. “We zijn al aan de effecten begonnen nog voor de pandemie begon. Maar aan één bepaald moment zijn we bijna twee jaar bezig geweest.” Hij sprak over een specifieke scène in de Upside Down. “Op een bepaald moment zie je een beeld waarin de ‘demobats’ over Hawkins vliegen en op het huis van Creel landen. Aan die scène zijn we blijven sleutelen tot vlak voor de deadline. Dat was een hele uitdaging.”

‘Stranger Things’ is en blijft razend populair. Het vierde seizoen werd in mei op de wereld losgelaten en werd meteen massaal bekeken. Netflix lag in een aantal landen zelfs even plat, want werkelijk iedereen wou zo spoedig mogelijk naar de nieuwe afleveringen kijken. Begin juli overschreed de reeks dan ook vlotjes de kaap van 1 miljard streams. De liedjes die in het vierde seizoen te horen zijn, leggen de artiesten bovendien geen windeieren. Het nummer ‘Running Up That Hill’ uit 1985 van Kate Bush werd vanonder het stof gehaald en groeide razendsnel uit tot een monsterhit. Metallica scoorde dan weer opnieuw met ‘Master of Puppets’ uit 1986 dankzij de epische finale waarin ‘Stranger Things’-personage Eddie Munson het nummer speelt op zijn elektrische gitaar in de Upside Down.

Seizoen vijf in de maak

En er is goed nieuws voor de fans van de serie, want het scenaristenteam van ‘Stranger Things’ liet op 2 augustus weten dat ze officieel zijn begonnen met het schrijven van het vijfde én finale seizoen. Tussen het derde en het vierde seizoen zat er een wachttijd van maar liefst drie jaar. Het ziet er dan ook naar uit dat de fans toch nog even geduld gaan moeten hebben. Details over het laatste seizoen zijn nog niet vrijgegeven, maar het belooft alleszins erg spannend te worden.

