Deze sterren gingen helemaal uit de kleren voor het goede doel

08 juni 2019

06u00 0 Showbizz Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen bindt de strijd aan met religies. Door naakt te poseren in een Joods Orthodoxe wijk in New York protesteerde ze tegen religies die volgens haar de mensen uit elkaar drijven. Eerder poseerde ze ook al in evakostuum tegen het plastic in de oceanen en het bedreigde Afrikaanse wildleven. Een nobel idee, dat ook deze bekendheden ter harte namen.

Pamela Anderson

Pamela Anderson (51) is een van de grootste activisten als het gaat om het bannen van bont uit de modewereld. Zo overtuigde ze Kim Kardashian vorig jaar om niet langer bont te dragen en schreef haar management dit jaar ook een brief naar Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts om hem te bedanken voor zijn initiatieven in verband met dierenwelzijn. Pamela zelf droeg onder meer haar steentje bij door meermaals uit de kleren te gaan, ieder zijn specialiteit natuurlijk.

Khloé Kardashian

“Ik ga nog liever naakt dan bond te dragen” was de slogan toen Khloé Kardashian (34) in haar blootje poseerde voor Peta (People for the Ethical Treatment of Animals). Ze liet achteraf weten dat het vooral een overwinning voor zichzelf was om naakt te poseren omdat ze voortdurend kritiek kreeg op haar gewicht.

Kate Moss

Topmodel Kate Moss (45) is wel vaker naakt gefotografeerd, maar ze deed het ook wel eens voor het goede doel. Ze sierde de cover van het boek ‘Four Inches’, waarin heel wat bekende vrouwen uit de kleren gingen. Tien procent van de opbrengst van het boek ging naar Elton Johns Aids Foundation, die zich inzet voor HIV-patiënten over de hele wereld.

Miley Cyrus

Als Disney-sterretje Hannah Montana was Miley Cyrus (26) de ideale schoondochter, tot ze van imago veranderde. Ze schoor haar haar af en lanceerde bijna op haar eentje het twerken. Als klap op de vuurpijl ging ze naakt, maar wel voor het goede doel. Met haar shoot wilde ze de aandacht vestigen op melanoom, een vorm van huidkanker.

Victoria Beckham

Ook Victoria Beckham zette zich in voor die actie tegen huidkanker. Net als bij Miley Cyrus ging ze ook uit de kleren voor een foto die ze vervolgens liet bedrukken op een t-shirt van Marc Jacobs. Prijskaartje? Zo’n 120 euro.

Mel B

Ook Spice Girl Melanie Brown (44) trok haar kleren uit om kanker onder de aandacht te brengen. Samen met haar toenmalige man Stephen Belafonte imiteerde ze iconische cover van het Rolling Stone-magazine waarop Janet Jackson in 1993 prijkte met haar toenmalige vriend Rene Elizondo.

Joss Stone

Joss Stone (32) is een dierenvriend. Ze poseerde eerder al met niets anders dan een grote teddybeer voor haar ranke lichaam om het gebruik van berenbond aan te kaarten, maar ook reptielen krijgen haar aandacht. Om één handtas te maken, worden er drie krokodillen gevild. Reden genoeg voor de Britse zangeres zich als een krokodil te laten bodypainten.

Gillian Anderson

‘X-Files’-ster Gillian Anderson (50) heeft een hart voor dieren. In 2013 ging ze uit de kleren als protestactie tegen het diepzeevissen in Europese wateren. Met enkel een paling om haar nek probeerde ze het Europese parlement ervan te overtuigen een wet te stemmen die het diepzeevissen verbood.