Deze series moet je deze zomer dringend inhalen

03 augustus 2019

11u30 2 Showbizz Geen bal op de tv de zomer? Dan zijn er gelukkig nog de streamingplatforms die soelaas bieden. Wij staken de koppen bij elkaar en lijsten de onderbelichte online pareltjes netjes voor u op.

Elementary op Netflix

Waarover gaat het?

‘Elementary’ is een eigentijdse update van Arthur Conan Doyles personage Sherlock Holmes. Die bevindt zich in deze reeks niet in Londen, maar is geëmigreerd naar New York en worstelt met een serieuze drugsverslaving. Dat weerhoudt hem er echter niet van om de NYPD op briljante wijze bij te staan (en lichtjes te irriteren) én zijn ‘sober companion’ Watson langzaam maar zeker om te vormen tot hulpdetective.

Waarom kijken?

Het plot van ‘Elementary’ mag dan weinig origineel zijn - je zou kunnen argumenteren dat er al genoeg Sherlock-producten op de markt zijn, waaronder de sublieme BBC-reeks -, maar de serie weet het oude personage toch weer aantrekkelijk te maken. Dat deden ze door zijn heerlijk droge karakter te bewaren en Watson voor de verandering eens in een vrouw (een prima Lucy Liu) te veranderen. Maar ook door een geweldig team aan scenarioschrijvers aan te trekken, zodat zelfs de meest doorwinterde crimikijker nog verrast kan worden door wekelijkse ontknoping. Niet moeilijk dus dat men in Amerika al aan seizoen zeven zit, waarvan de eerste zes te bekijken zijn op Netflix. Ben je dus wel even zoet mee.

Dertigers op VRT.NU

Waarover gaat het?

Het leven van een groepje vrienden uit Antwerpen met bijhorende problemen rond kinderen, liefdesrelaties en halve vriendschappen.

Waarom kijken?

Hoongelach was het deel van de VRT toen ze aankondigde het te proberen met een scripted realityreeks. In de plaats van de laatavond talkshow dan nog. Messen werden geslepen en kanonnen geladen om de reeks volledig naar de gallemiezen te schrijven, maar we moeten het zeggen: er was helemaal niets mis met ‘Dertigers’. Sterker nog, ‘Van Gils’ en gasten - dat plaats moest maken voor de soap - werd qua kijkcijfers helemaal in de vernieling gereden. Onbekende acteurs, geloofwaardige plotlijnen en vooral het hoog bingegehalte. Opzet geslaagd voor de VRT en ideaal om de zomer door te komen.

‘Dead to Me’ op Netflix

Waarover gaat het?

In ‘Dead to Me’ staan Jen en Judy centraal, twee vrouwen die een tragisch verlies hebben moeten verwerken. Vooral Jen (Christina Applegate) is een emotioneel wrak, sinds haar man Ted drie maanden eerder werd doodgereden door een automobilist. Wanneer ze Judy ontmoet, ontstaat er meteen een bijzondere vriendschap, die verschuilt echter een vreselijk geheim.

Waarom kijken?

Gooi een stevige portie zwarte humor, drama, rouw, verdriet en intense woede bij elkaar en je krijgt ‘Dead to Me’. Met Christina Applegate en Linda Cardellini in de hoofdrol wist de reeks een topcast te strikken. Ook de bijrollen spatten van het scherm, In het bijzonder die van James Marsden als de foute vriend van Judy en Edward Asner als kranig oudje. Met afleveringen van 30 minuten begin je al snel te bingewatchen, en voor je het weet staan de 10 afleveringen op je netvlies gebrand. Met een uitstekend plot en enkele verassende wendingen levert ‘Dead to Me’ een serie op waar we meteen meer van willen zien.

13 geboden op VTM GO

Waarover gaat het?

‘13 geboden’, dat bij ons vorig najaar werd uitgezonden op VTM, gaat over een misdadiger die de wereld een geweten wil schoppen en bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de 10 Geboden. Marie Vinck en Dirk Van Dijck zijn de Aalsterse rechercheurs die hem proberen te arresteren.

Waarom kijken?

‘13 geboden’ werd al uitgezonden in de UK en daar waren ze op zijn minst te spreken over de crimireeks. “Het nieuwe Scandinavië ligt in Begië”, klonk het onder meer in The Guardian en “Ik werd van mijn sokken geblazen” in The Times. Een mening die wij delen. ‘13 geboden’ is vanaf 30 augustus trouwens ook te zien op Netflix, naast ‘Beau séjour’, ‘Code 37’ en ‘Undercover’ een van de weinigen Vlaamse reeksen die daarin slaagde.

Euphoria op Telenet Play

Waarover gaat het?

‘Euphoria’ volgt de jongeren in hun al dan niet positieve avonturen vol drugs, seks, sociale media, liefde en vriendschap. Zo is er Zendaya die een jonge drugsverlsaafde tiener speelt en Barbie Ferreira (Kat), een zwaarder meisje dat online in de smaak valt bij oudere mannen. Hoewel we het gewoon zijn om ‘licht aan het einde van de tunnel’ te krijgen, lijkt dit meer op een neerwaartse spiraal.

Waarom kijken?

‘Euphoria’ is niet zoals alle andere series waarin tieners en hun tocht naar de volwassenheid centraal staan. Het is een remake van een Israëlische miniserie onder dezelfde naam, die zo veel lof kreeg dat de Amerikanen het ook wel eens wilden proberen. Het programma heeft geen schrik om donkere taboe-thema’s aan te kaarten, en breekt tegelijkertijd ook met talrijke cliché’s in het genre. Zo zien we bijvoorbeeld geen stereotiepe ‘dikke vriendin’ wiens leven enkel in het teken lijkt te staan van het hoofdpersonage, maar een jonge vrouw die ook haar eigen seksualiteit ontdekt, ondanks haar onzekerheden. Let wel, ‘Euphoria’ is niet geschikt voor de jongere kijkers onder ons, maar ze is hét dramareeks-debuut dat je deze zomer gezien moet hebben.

Orphan Black op Netflix

Waarover gaat het?

De titel letterlijk vertalen hoeft niet, want in de reeks komt geen zwarte wees voor. Wel draait het om Sarah Manning, een voortvluchtige vrouw die opgroeide in een pleeggezin. Wanneer ze haar dochter Kira wil ophalen bij haar voogd, is ze getuige van een dodelijk treinongeval. Het slachtoffer blijkt haar exacte evenbeeld te zijn. Bij wie als wees opgroeide, gaan de alarmbellen dan al snel af. Is dit haar tweelingzus?

Waarom kijken?

Er zijn duizenden redenen om deze serie een kans te geven - waaronder het inventieve verhaal, de prachtige beelden en het knappe scenario - maar eentje springt er met kop en schouders boven uit: Tatiana Maslany. Deze Canadese actrice is in ons land niet echt bekend en dat is zonde, want de vrouw is weergaloos in haar vertolkingen. Ze speelt trouwens meerdere personages, vaak in dezelfde scène, en doet dat op zo’n manier dat je als kijker vergeet dat er maar één actrice op je beeldbuis plakt. Het leverde haar in 2016 een welverdiende Emmy Award op.

Dark op Netflix

Waarover gaat het?



‘Dark’, de eerste Duitse Netflix-productie, was vanaf het begin een succesverhaal. Logisch ook dat haast onmiddellijk een tweede (en derde) seizoen van deze donkere en lichtjes bevreemdende scifi-reeks werd besteld. Het verhaal zelf speelt zich af in het (fictieve) Duitse stadje Winden, waar enkele kinderen verdwijnen in de buurt van de plaatselijke kerncentrale.

Waarom kijken?

In het eerste seizoen blijkt dat de personages door de tijd kunnen reizen, in het tweede wordt duidelijk wat daar (al dan niet) de gevolgen van zijn. Omdat de reeks zich zowel in 1920, 1953, 1986 als 2019 afspeelt, is het uiterst belangrijk om je aandacht erbij te houden. Wie denkt om tijdens het kijken nog even de afwas te doen of een telefoontje te plegen, is na enkele tijdssprongen al gauw hopeloos de draad kwijt. Maar als je aandachtig blijft, dan wordt je beloond met een complexe en intrigerende reeks die onverbiddelijk in je hoofd kruipt.