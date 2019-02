Deze Qmusic-dj's zijn een match volgens de Q-MasQuerade-vragenlijst MVO

13 februari 2019

18u00 0 Showbizz Morgen, donderdag 14 februari, is het Valentijn. Qmusic wil singles op deze dag een handje helpen en lanceerde daarom de Q-MasQuerade.

De radiozender brengt morgenavond 300 singles samen op de eerste Q-MasQuerade in Wilrijk. De nieuwe datingtechniek is een groot succes: meer dan 18.000 mensen hebben hiervoor de voorbije weken de Q-MasQuerade-vragenlijst ingevuld, waar 300 matches uitkwamen. Tijdens het evenement krijgen ze allemaal een masker op dat groen zal oplichten als hun match voor hen staat.

Ook de Qmusic-dj’s hebben de vragenlijst onderling ingevuld. An Lemmens & Wim Oosterlinck, Dorothee Dauwe & Sean Dhondt, Maarten Vancoillie & Marie Monballiu en Maureen Vanherberghen & Vincent Fierens kwamen eruit als matches made in Q-heaven. Morgen presenteren deze vier duo’s daarom een hele dag tijdens Q-MasQuerade: Match Day. Ze draaien de nummers die uitgebracht zijn door een samenwerking tussen twee of meerdere artiesten.