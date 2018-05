Deze populaire films krijgen een vervolg TC

08 mei 2018

15u09 0 Showbizz Sequels zijn populair en winstgevend in Hollywood. Logisch dus dat zowat elk commercieel filmsucces een vervolg krijgt. Deze week raakte bekend dat 'Sherlock Holmes 3', 'Atomic Blonde 2' en een tweede 'The Hitmans Bodyguard' onderweg zijn.

Dat er alsnog een derde 'Sherlock Holmes' komt is een beetje een verrassing. De plannen voor die film bestaan wel al een tijdje, maar recent doken toch wat problemen op. Ten eerste leek regisseur Guy Ritchie na enkele flops niet geneigd om zich weer snel aan een grote productie te wagen. Hij meldde deze week zelfs nog dat hij terugkeert naar zijn roots en een low budget-gangsterfilm in Londen zal draaien. Hoofdrolspeler Robert Downey jr. leek dan weer geen tijd te hebben om opnieuw in de huid te kruipen van de bekende detective. Hij had het te druk met Iron Man spelen én hij werkt volop aan een remake van de musical 'Dr Dolittle'. Maar kijk, Warner Bros kondigde aan dat 'Sherlock Holmes 3' voorzien is voor de kerstperiode van 2020. Met Robert Downey jr. als Sherlock Holmes en Jude Law als dokter Watson. En hoewel zijn naam niet in het persbericht vermeld werd, gaat de filmpers er toch van uit dat Guy Rtichie opnieuw achter de camera zal staan.

Charlize en Ryan

Ook 'Atomic Blonde', de spionagefilm van David Leitch met Charlize Theron in de hoofdrol, krijgt een vervolgfilm. Dat maakte de actrice zelf bekend. De film was een onverwacht kassasucces en dus komt het nieuws niet geheel onverwacht. Wanneer we Charlize weer aan het werk zien als de stoere Lorraine is voorlopig niet bekend. Wel bekend is dat we in 2020 een tweede 'The Hitman's Bodyguard' mogen verwachten. De eerste, met Ryan Reynolds als bodyguard en Samuel L. Jackson als de huurmoordenaar die hij moet beschermen, was een komische voltreffer en dus moet er nu zo snel mogelijk een vervolg komen. De opnamen voor die film zouden al in het najaar beginnen.