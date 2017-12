Deze popdiva's leggen jarenlange vete eindelijk bij TC

Sinds ze in 2001 samen een coverversie van 'Lady Marmalade' opnamen ter promotie van de film 'Moulin Rouge!', zat het behoorlijk scheef tussen popsterren Christina Aguilera en P!nk. De twee clashten over wiens stem overheersend moest zijn in het nummer. Tijdens de opnamen van de videoclip kwam het daarom meermaals tot hoogoplopende ruzies. Die betekenden de start van een jarenlange vete met enkele pittige 'hoogtepunten'. Zo zong P!nk het nummer tijdens haar tournee in 2004. Bij gebrek aan echte Xtina om het liedje mee samen te zingen, plaatste ze een reeks opblaasbare sekspoppen op het podium die verdacht veel op haar collega leken. En toen Christina enkele jaren later dronken van de weg werd geplukt en een veroordeling opliep, liet P!nk niet na om zout in de wonde te strooien door op sociale media aan te stippen dat het opvallend was hoe Britney Spears en Christina wél al dronken in de cel belandden, maar dat zoiets haar nooit overkomen is. En toen ze in 2013 een valse noot zong tijdens een concert in Australië, excuseerde ze zich bij haar fans "omdat ze even als Christina Aguilera had geklonken". Xtina nam dan weer wraak toen ze in de jury van 'The Voice US' zat. Toen P!nk daar optrad, maakte Christina met een opvallende boodschap op haar t-shirt ('Bite Me') duidelijk dat ze die liever niet had zien opdagen. Het leek dus nooit meer goed te kunnen komen tussen de twee. Maar kijk: overwacht kondigde P!nk aan dat ze samen met Christina een duet heeft opgenomen voor het nieuwe album van haar collega. "Het klinkt geweldig", geeft ze nog mee. Over het hoe en waarom de ruzie werd bijgelegd wil geen van beiden commentaar geven. "Laat ons het erop houden dat er al genoeg haat in de wereld is", aldus P!nk.