“Deze outfit van de eerste generatie zou ik stiekem eens willen aantrekken”: Hanne, Marthe & Julia openen expo rond iconische K3-outfits

Royalty Hij werd in het grootste geheim opnieuw vader: een kijkje in het anonieme leven van prins Amedeo in Zwitser­land

Hij was ooit een mogelijke troonopvolger, maar nu woont en werkt prins Amedeo (36) al jaren in alle anonimiteit in het Zwitserse Bazel. Het oudste kleinkind van koning Albert (88) heeft er samen met zijn vrouw Lili (35) een huis gekocht voor hun gezin van vijf. In het grootste geheim is hij namelijk zopas opnieuw vader geworden. De zwangerschap van zijn echtgenote, Lili, werd deze keer niet bekendgemaakt. Wat nog maar eens aantoont hoe erg de prins op zijn privacy gesteld is. Krijg hier een exclusieve blik in het leven van prins Amedeo.