Deze oude bekende keert terug voor het 18de seizoen van ‘Grey’s Anatomy’

TV“Zo blij dat ik binnenkort weer thuis ben”, klinkt het op het Twitteraccount van Kate Walsh. De 53-jarige actrice is namelijk terug van weggeweest in het achttiende seizoen van ‘Grey’s Anatomy’. Zij kruipt straks dus opnieuw in de huid van Addison Montgomery.

“Jullie horen het goed, lieverds. Dokter Addison Montgomery keert terug naar Grey Sloan Memorial en ik heb er ontzettend veel zin in”, aldus Kate Walsh in een video op Twitter. Addison Montgomery, het personage van de Amerikaanse actrice, is namelijk geen onbekende voor fans van de medische dramareeks. Addison was voor het eerst te zien in de seizoensfinale van het allereerste seizoen van de reeks. Uiteindelijk gaf ze er in 2007 de brui aan en maakte ze de overstap naar de spin-off ‘Private Practice’. Aan die serie kwam in 2013 al een einde.

Geen verrassing

Ondertussen heeft Kate Walsh opnieuw zin gekregen om haar doktersjas weer aan te trekken. De actrice maakt nu haar opwachting in het achttiende seizoen van ‘Grey’s Anatomy’, dat op 30 september in première gaat in de Verenigde Staten. “Dit seizoen - 18, is gewoon wow! Wacht maar tot jullie zien wat we allemaal nog in petto hebben voor jullie”, aldus Walsh.

Dat Kate Walsh opnieuw te zien is in ‘Grey’s Anatomy’ is wel niet heel verrassend. In het verleden gaf de actrice al toe dat ze dolgraag zou terugkeren. “Als ik de kans krijg, keer ik zeker terug. Deze serie heeft mijn leven veranderd”, vertelde Kate in maart in een interview met het Amerikaanse magazine People.

