Deze onbekende Vlaming (28) probeert Guga Baúl te vloeren in ‘Beat VTM’ Redactie

27 augustus 2019

00u00 0 TV 'Beat VTM', het VTM-programma waarin acht bekende gezichten het opnemen tegen onbekende Vlamingen, moet hét paradepaardje van het najaar worden. Pas volgende week maandag kennen we alle opdrachten, maar het duel van Guga Baúl (33) is wel al bekend. Hij moet de 28-jarige Sander uit Bilzen verslaan in een potje olijfolieworstelen.

Eén smerige bedoening is het, dat olijfolieworstelen. Met liters olie die over je hoofd worden gekieperd en een strakke kalfslederen broek moet je je tegenstander uit evenwicht brengen. Erg hygiënisch is het allemaal niet, maar het is wel de nationale sport in Turkije. "Ik verheug me er eerlijk gezegd niet op", blikt Guga vooruit. "Op basis van gestalte en gewicht kwamen enkel Kürt Rogiers en ik in aanmerking voor een partijtje worstelen, maar Kürt had me vooraf gezegd geen fysieke uitdaging te willen aangaan", zegt de imitator nog.

Guga neemt het binnenkort op tegen de 28-jarige Sander uit Bilzen. "Als je beelden van olijfolieworstelen op YouTube bekijkt, schrik je je een hoedje", zegt hij. "Je ziet volledige armen verdwijnen in de broeken van de tegenstanders. Toen ik worstelen opgaf als discipline die ik onder de knie wilde krijgen, had ik gehoopt op de Grieks-Romeinse variant. Maar deze glibberige variant uit Turkije kan je daar amper mee vergelijken."

Lopen met gewichtsvest

De sportieve Limburger van 1m87 is geen doetje. Hij gaat vijf keer per week minstens tien kilometer lopen met een gewichtsvest en doet daarnaast ook krachtoefeningen. "Ik geef mezelf 51% kans tegen Guga", grijnst Sander. "Het feit dat ik tegen hem moet worstelen geeft me wel extra motivatie, hij is ook geen lichtgewicht. Ik denk dus dat het allerminst een gemakkelijke klus wordt."

De trainingen starten vanaf september. "Ik ben nog steeds aan het joggen en doe nog extra cardiotrainingen in de fitnesszaal, maar het is verboden me nu al concreet voor te bereiden. Ik bekijk wel filmpjes en ik ben ook al naar Turkije geweest om te zien hoe het er daar aan toegaat." Een wedstrijd olijfolieworstelen kan je immers op vier manieren winnen. Wie op zijn rug eindigt, opgeeft of opgetild wordt is verloren, maar de vierde reden is nogal bijzonder. "Als je de broek van je tegenstander naar beneden trekt en de geslachtsdelen van je opponent te zien zijn, win je ook", lacht Sander. "Maar die dingen zitten behoorlijk strak, ik betwijfel dus ten zeerste of dat zal gebeuren."

In 'Beat VTM' moeten acht bekende en evenveel onbekende Vlamingen zich in honderd dagen specialiseren in een voor hen totaal nieuwe discipline. Naast Guga Baúl gaan Kürt Rogiers, Freek Braeckman, Mathias Coppens, Nathalie Meskens, Olga Leyers, Natalia en Koen Wauters de uitdaging aan. In de kick-offaflevering van volgende week wordt duidelijk welke opdrachten ze voorgeschoteld krijgen.

Dit zijn de andere uitdagers

Thomas

29 jaar.

Uit Kessel-Lo.

Ergonomisch adviseur.

Fitnest, fietst en doet aan openwaterzwemmen.

Zijn vader, een voormalig paracommando, is zijn grote voorbeeld.

Margaux

26 jaar.

Uit Menen.

Pas afgestudeerd als bedrijfspsychologe.

Woonde ooit 6 maanden in Canada.

Sam

42 jaar.

Uit Brecht.

Ingenieur elektromechanica, die werkt als vertegenwoordiger. Is sinds z'n 7de bezig met turnen, tumbling en acrogym op internationaal niveau.

Doet nu enkel nog aan crossfit.

Sara

26 jaar.

Uit Deinze.

Kinesiste en referentiepersoon voor ouderen met dementie.

Houdt van uitdagingen, adrenaline en is ook erg sportief.

Geert

29 jaar.

Uit Maasmechelen.

Leerkracht

lichamelijke opvoeding en sportverzorger van zijn lokale voetbalclub.

Woont nog thuis, maar bouwt samen met zijn vriendin aan een huis.

Kim

47 jaar.

Uit Tielrode.

Zelfstandig logopediste en leerkracht.

Alleenstaande mama van twee zonen.

Haar grote passie is tapdansen.

Piet

61 jaar.

Uit Kruisem.

Gepensioneerd vertegenwoordiger.

Getrouwd met Chris, één van de weinige gediplomeerde tenenlezers van België.