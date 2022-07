Deze liedjes van Michael Jackson kan je niet meer beluisteren op de streamingdiensten

Volgens de muzieksite ‘NME’ zijn er drie liedjes van de ‘King of Pop’ van de streamingdiensten gehaald. Het gaat over nummers die in 2010 zijn verschenen op het album ‘Michael’. Het album werd een jaar na zijn overlijden uitgebracht. Er staan in totaal tien nummers op die hij nog niet eerder had uitgegeven.

De zanger zou helemaal niet hoorbaar zijn in drie van deze. Het gaat over de volgende nummers: ‘Keep Your Head Up’, ‘Breaking News’ en ‘Monster’ (de samenwerking met rapper 50 Cent). Zijn fans twijfelen er al jaren aan of hij wel écht te horen is in de liedjes in kwestie. Het werd betwist of er geen sessiemuzikant te horen was. De platenmaatschappij Sony Music had duidelijk zijn buik vol van al deze geruchten, want de nummers zijn nu offline gehaald. Wat de overige tracks van het album betreft, deze zijn nog gewoon te beluisteren en te streamen op onder meer Apple Music en Spotify.