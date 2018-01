Deze Harry Potter-cruise is de ideale vakantie voor elke superfan MVO

25 januari 2018

Harry Potter-fans kunnen jaren na de release van het laatste boek en de laatste film nog steeds over heel de wereld hun hartje ophalen: zo is er 'The Wizarding World of Harry Potter' in Florida, de 'Harry Potter Studio's' in Londen en in Brussel passeerde zopas de 'Harry Potter Exhibition'. Maar voor wie dat nog niet genoeg is, bestaat er nu ook een zesdaagse cruise in Potter-thema.

Barge Lady Cruises heeft een gat in de markt gevonden: een Harry Potter-cruise die superfans van de ene filmlocatie naar de andere brengt. Hun schip 'Magna Carta' brengt superfans van de ene iconische Potter-locatie naar de andere.

De zesdaagse reis gaat van start in Londen en trekt daarna naar Virginia Water - de plek waar Harry Potter de hippogrief Scheurbek ontmoette - en Dorney Court. Daar is namelijk de straat 'Privet Drive' gelegen, waar Harry volgens het boek van J.K. Rowling zijn jeugdjaren doorbracht bij de familie Duffeling.

Er is daarnaast ook een bezoekje aan 'Warner Bros Harry Potter Studio's' voorzien, waar reizigers grote stukken van de echte filmset kunnen bewonderen. Verder kunnen er ter plaatse ook foto's worden gemaakt, uniformen worden gekocht en kunnen gasten hun 'Hogwarts House' ontdekken terwijl ze een boterbiertje drinken.

Tot slot bezoekt de cruise Oxford, waar Christ Church College is gelegen. Waarom Potter-fans iets te zoeken hebben in een universiteit? De Grote Hal van Zweinstein is een exacte kopie van de grote hal in Oxford. Wie zich dus een dagje een echte Zweinstein-leerling wil voelen is daar aan het juiste adres.

Tussen twee havens door kunnen gasten genieten van activiteiten in Harry Potter-thema, 'Huiselfwaardige keuken' en alle personeelsleden zullen bovendien hun tovenaarsuniform dragen.

Wie graag meewil op zo'n cruise, kan zijn Galjoenen maar beter bovenhalen. Een tripje met de Magna Carta kost zo'n 3376 euro per persoon, zo luidt het op de website.

De cruise gaat deze zomer voor het eerst van start, en vaart uit tussen 5 en 11 augustus, en dan nog een keer tussen 19 en 25 augustus. Wie zich toch niet helemaal kan vinden in het Harry Potter thema, heeft ook andere opties. Zo heeft het bedrijf ook een cruise die helemaal in het teken staat van de populaire BBC-reeks 'Downton Abbey'.