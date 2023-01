Deze genomineerden maken nog kans op een Kastaar, ook HLN is er nog steeds bij

TV Coach Samuel van de Mini Droids over hun deelname aan ‘America’s Got Talent’: “Simon Cowell vond dat het nog groter mocht”

“We hopen in de toekomst deel te nemen aan ‘America’s Got Talent’.” Het zijn de woorden van de breakdancegroep Mini Droids, vlak na hun ‘Belgium’s Got Talent’-overwinning in 2021. Nog geen jaar later ging die droom in vervulling. Het viertal, bestaande uit Ferre, Diego, Hayden en Hajdar, werd zelf uitgenodigd om deel te nemen aan ‘America’s Got Talent: All-Stars’. Ze dansten de benen vanonder hun lijf. Wij spreken met coach Samuel Revell over hun bijzondere avontuur in Hollywood.

26 januari