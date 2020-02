Deze films en acteurs verdienen volgens jou een Oscar DBJ

09 februari 2020

09u23 3 Film Vannacht worden in het Dolby Theatre in Los Angeles voor de 92ste keer de Oscars uitgereikt. Welke film was volgens jou de allerbeste van het jaar? En welke acteurs en actrices staken er bovenuit? Afgelopen weekend kon je je stem uitbrengen, hieronder vind je de resultaten!

Beste Film

Het beeldje voor de Beste Film gaat na een nek-aan-nekrace nipt naar ‘The Joker’. De film met Joaquin Phoenix in de hoofdrol haalt het met 35% van de 2.655 stemmen nipt van ‘1917', het visueel indrukwekkende oorlogsepos van Sam Mendes. ‘Once Upon A Time... In Hollywood’ vervolledigt de top drie met 12% van de stemmen. De rest volgt op ruime achterstand.

Joker: 35%

1917: 32%

Once Upon A Time... In Hollywood: 12%

The irishman: 7%

Little Women: 3%

Marriage Story: 3%

Ford V Ferrari: 3%

Parasite: 3%

Jojo Rabbit: 2%

Beste mannelijke hoofdrol

U vond dat Joaquin Phoenix de beste acteerprestatie van het jaar neerzette. En dat vond u in grote getale. De Amerikaan haalde liefst 74% van de stemmen. Leonardo DiCaprio en co. volgen op ruime achterstand.

Joaquin Phoenix - The Joker: 74%

Leonardo DiCaprio - Once Upon A Time... In Hollywood: 14%

Adam Driver - Marriage Story: 5%

Jonathan Price: The Two Popes: 4%

Antonio Banderas: Pain And Glory: 3%

Beste vrouwelijke hoofdrol

Bij de vrouwen ging het er spannender aan toe. Maar u gunt Scarlett Johansson het beeldje toch net iets meer dan Renée Zellweger. Johansson speelt in ‘Marriage Story’ de rol van Broadway-actrice Nicole Barber die door een scheiding gaat.

Scarlett Johansson - Marriage Story: 38%

Renée Zellweger - Judy: 27%

Charlize Theron - Bombshell: 16%

Cynthia Erivo- Harriet: 10%

Saoirse Ronan - Little Women: 9%

Beste mannelijke bijrol

Brad Pitt kon u met zijn vertolking van de nonchalante stuntman Cliff Booth in ‘Once Upon A Time... In Hollywood’ overtuigen voor Oscar. Hij liet Anthony Hopkins, Tom Hanks, Al Pacino en Joe Pesci ver achter zich.

Brad Pitt - Once Upon A Time... In Hollywood: 54%

Anthony Hopkins - The Two Popes: 15%

Al Pacino - The Irishman: 13%

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood: 10%

Joe Pesci - The Irishman: 9%

Beste vrouwelijke bijrol

Als het van u afhangt, staat de Australische Margot Robbie vannacht met een gouden beeldje te zwaaien. Die verdiende ze volgens u met haar prestatie in ‘Bombshell’ over een #metoo-schandaal bij Fox News. Volgen in haar zog; Scarlett Johansson, Laura Dern. En op iets grotere afstand: Kathy Bates en Florence Pugh.

Margot Robbie - Bombshell: 35%

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit: 26%

Laura Dern - Marriage Story: 21%

Kathy Bates - Richard Jewell: 9%

Florence Pugh - Little Women: 8%

Beste Regie

Een spectaculair oorlogsepos maken in slechts enkele shots van tientallen minuten lang. Het lijkt onmogelijk, maar de Brit Sam Mendes deed het. Een eerbetoon aan zijn grootvader, noemde hij zijn WOI-prent. Een huzarenstukje dat u wist te appreciëren, want u stemde Mendes overtuigend uit tot winnaar.

Sam Mendes - 1917: 43%

Todd Philips - The Joker: 23%

Quentin Tarantino - Once Upon A Time... In Hollywood: 17%

Martin Scorsese - The Irishman: 10%

Bong Joon Ho - Parasite: 7%