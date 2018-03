Deze ex mag naar het huwelijk van prins Harry TC

22 maart 2018

15u10 0 Showbizz Volgens de Britse pers prijkt de naam van popster Ellie Goulding op de gastenlijst voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Opmerkelijk toch. Want nog niet zolang geleden schreven diezelfde kranten dat Harry en Meghan een geheime romance beleefd hadden.

Harry en Ellie werden in 2016 aan elkaar gelinkt. Ze werden toen een paar keer samen gespot in Zuid-Afrika, Miami Beach en in Londen. Volgens de Britse tabloids beleefden ze toen een geheime romance. Iets wat overigens nooit officieel bevestigd werd. In de entourage van Harry viel te horen dat Ellie een van zijn beste en trouwste vriendinnen was. Maar dat er niets meer aan de hand was.

Hallo, Meghan?

Hoe zou Meghan zich hier nu bij voelen? Zou ze het echt leuk vinden om een ex van Harry op haar feest te begroeten? Of op zijn minst een vrouw van wie het halve land het vermoeden heeft dat er tussen haar en Harry ooit meer speelde dan gewone vriendschap? "Het heeft er alle schijn van dat Meghan er geen probleem van maakt", zegt een royaltywatcher. "Vermoedelijk heeft Harry uitgelegd hoe het precies zit tussen hem en Ellie. En zijn uitleg moet blijkbaar heel overtuigend en oprecht geklonken hebben."