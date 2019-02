Deze BV’s zijn trots op hun spijbelende kroost: “Ze hebben zelfs strafstudie over voor ’t klimaat” Wim Nijsten

02 februari 2019

Met 35.000 zijn ze al, de spijbelende jongeren die door de straten van Brussel trekken voor een beter klimaatbeleid. Onder hen ook heel wat kinderen van BV's. En die staan pal achter hun protesterende kroost: "Ze doen 't echt niet om aan school te ontsnappen, hoor."

“There is no planet B.” “Liever nu buizen dan naar Mars verhuizen!” en “Hier bestaat geen herexamen voor!” Gewapend met deze en nog veel meer slogans op spandoeken trekken de manifestanten van Youth For Climate week na week de straat op om aandacht te eisen voor het klimaat. Tot aan de verkiezingen in mei zijn ze van plan om elke donderdag te blijven betogen, en dus ook te spijbelen.

‘Oprecht bezorgd’

Onder de betogers ook heel wat kinderen van bekende Vlamingen. Oscar, de 15-jarige zoon van Tine Embrechts, zagen we al fier een bord met ‘Do you kno da wae of a cleaner planet’ ronddragen. “Ik voel dat mijn zonen oprecht heel bezorgd zijn”, zegt Tine. “Zij liggen letterlijk wakker van het klimaat. De beelden van de betogingen ontroeren mij echt, omdat die jongeren gelijk hebben en omdat zíj degenen zijn naar wie wij moeten luisteren. De vorige generaties hebben het wat hen betreft verprutst, en zij willen het nu oplossen.”

Tine heeft ook de commentaren als: “Zouden ze ook op een zondag gaan protesteren?” gelezen. “Ik begrijp die reactie maar ik ben het er niet mee eens”, zegt ze. “Zelfs al begint het bij sommigen vanuit die gedachte, toch ben ik er zeker van dat ze voelen wat het kan teweegbrengen als ze samen door de straten van Brussel stappen. Van mij mogen mijn kinderen spijbelen om te gaan betogen. Wij gaan zondag zelfs mee met het gezin, op ’n vrije dag! Oscar is trouwens bereid om strafstudie te doen als het moet. Hoewel scholen niet openlijk het spijbelen kunnen steunen, staan de meeste volgens mij toch achter de betogingen. Zij willen kinderen immers opvoeden tot zelfbewuste, kritische, sociaal geëngageerde volwassenen, en ik geloof dat deze betogingen een gigantische leerschool zijn voor jongeren.”

Slim, mondig en actief

Martha (21), de dochter van Nic Balthazar en Lieve Blanquaert, probeert op haar school zoveel mogelijk studenten warm te maken om mee te gaan betogen. “Ik vind het fenomenaal om te zien dat plots zoveel jonge mensen bezig zijn met het klimaat”, zegt Nic, tevens één van de initiatiefnemers van de Klimaatzaak, de rechtszaak van duizenden burgers tegen de overheden in ons land. “Deel kunnen zijn van zo’n beweging, daar word je bovendien slimmer, mondiger en actiever van. Actief engagement brengt volgens mij meer bij dan vier uur braaf op de schoolbanken zitten. Scholen blijven trouwens al jaren dramatisch in gebreke als het gaat om uitleggen wat klimaatverstoring met zich mee kan brengen en wat de oplossingen zijn. En dan dat gedoe rond spijbelen... Als er iemand aan het spijbelen is, zijn het onze politici wel.”

Ook Roos (14), de dochter van Herman Verbruggen, stapte mee in de betoging. “Toen ik in de les hoorde wat de gevolgen van klimaatopwarming zijn, was ik echt in shock”, aldus Roos. “Het is heel belangrijk dat daar zo snel mogelijk iets aan wordt gedaan. Stiekem staan onze leerkrachten achter het protest, al zijn ze nu wel aan het bespreken hoe ze de spijbelaars kunnen straffen. Strafstudie geven kan niet, want dan moeten ze honderden leerlingen laten nablijven. (lacht) Er zijn ontzettend veel mensen die zich achter deze actie scharen.”

“Ik vind het belangrijk om te voelen dat Roos meedeed uit overtuiging, en niet alleen om te spijbelen”, zegt Herman. “Ik voel dat dit haar echt bezighoudt. De jeugd begrijpt dat het klimaat belangrijk is voor het leven op aarde en dat we verkeerd bezig zijn. Jongeren zetten ons op deze manier met onze rug tegen de muur, en daar heb ik veel bewondering voor.”

Gele hesjes

“Mijn drie jongste kinderen zijn elk op hun eigen manier bezig met de problematiek van het klimaat”, zegt Walter Grootaers. Luka (17) was donderdag ook in Brussel te vinden. “Ze stuurde mij enkele foto’s van op de betoging, en ik heb haar meteen laten weten dat ik heel fier op haar ben”, zegt Walter. “Ik zit er absoluut niet mee in dat ze daarvoor een dagje spijbelt, ze weet dat ze dat later moet inhalen. De klimaatjongeren hebben mijn steun omdat hun actie rustig verloopt, heel anders dan de gele hesjes bijvoorbeeld, wier protest helemaal is ontspoord. Ik vind deze betogingen een prachtig initiatief, omdat het van de jongeren zelf komt. Hopelijk pikken de beleidsmakers dit signaal op.”