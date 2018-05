Deze BV's ondergingen een haartransplantatie in Turkije: "Mensen denken dat ik een jongere versie van mezelf ben" Jan Ruysbergh

29 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Drie BV’s verenigd door hetzelfde vurige verlangen: zichzelf opnieuw met een volle haardos in de spiegel kunnen zien. Nicolas Liébaert (38), Wout Bru (49), en Filip D’haeze (45) reisden samen naar Turkije voor een haartransplantatie. En ze keerden terug als andere mannen, zowel uiterlijk als vanbinnen. In Dag Allemaal doen ze hun verhaal.

Bekende Nederlanders als Gerard Joling, Wesley Sneijder en Frans Bauer maken er geen geheim van dat ze de natuur een handje toestaken, maar het gros van de Bekende Vlamingen stelt zich liever discreet op als het gaat over haartransplantaties. Tot nu. Exclusief in Dag Allemaal getuigen topchef Wout Bru, Debby Pfaffs echtgenoot Nicolas Liébaert, en zanger Filip D’haeze over de ‘haargroeireis’ naar Turkije die ze een halfjaar geleden samen maakten. 

(Lees verder onder de foto)

Heren, wat was jullie drijfveer voor deze ingreep?

Wout: "Bij mij was er geen directe aanleiding. Plastisch chirurgen wezen mij al jaren op mijn terugwijkende haarlijn, maar ik vond het niet nodig er iets aan te laten doen. Ik ben geen ijdeltuit. De mensen moeten mij maar nemen zoals ik ben, vond ik, mét mijn karakterkop. Tot ik mezelf eens in een tv-programma zag, toen schrok ik er toch van hoe weinig haar ik nog had."

Filip: "Mijn kapper zei me 10 jaar geleden al dat mijn haar fel begon uit te dunnen. Het is erfelijk, mijn vader heeft ook al een hele tijd geen volle haardos meer."

En bij jou, Nicolas?

Nicolas: "Ik heb het voordeel dat ik groot ben, de mensen zagen niet dat ik een kalende kruin had. Al plaagden sommige vrienden me er weleens mee. Zoals ze in het West-Vlaams zeggen: ‘J’èt een gat in je mutse’. (lacht)"

Maakten die plagerige opmerkingen je onzeker?

