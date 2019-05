Deze BV’s deden al dan niet met succes mee aan de verkiezingen Redactie

27 mei 2019

06u38

Tijdens deze verkiezingen kwamen ook een aantal Bekende Vlamingen op verschillende lijsten op voor verschillende partijen. Wie raakte verkozen, wie niet?

Open Vld had verschillende Bekende Vlamingen tussen haar kandidaten, maar niet iedereen bleek succesvol. Wie wél voor Open Vld tot de Kamer kan toetreden is ex-miss België Goedele Liekens: zij behaalde 15.678 voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant.

Bob Savenberg, oud-drummer van Clouseau, haalt 4.687 voorkeursstemmen binnen voor Open Vld, hij is daarmee eerste opvolger in Vlaams-Brabant voor Open Vld. Ook mountainbiker Filip Meirhaeghe (Open Vld) kon met zijn 8.498 voorkeursstemmen geen potten breken en raakte in Oost-Vlaanderen niet verkozen voor het Vlaams parlement.

De Antwerpse acteur Mark Tijsmans (Flikken, Thuis) kwam op voor N-VA, maar raakte met 2.148 voorkeursstemmen niet verkozen in het Vlaams parlement. Dat lukte collega-actrice Tine Van Den Brande (Witse, Flikken, Windkracht 10) die in Antwerpen voor Groen opkwam wél, met 3.263 voorkeursstemmen.

Daarnaast slaagde de voormalige Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors, die de Kamerlijst voor Vlaams-Brabant trok voor Groen, er in verkozen te raken, net zoals de voormalig directeur bij Natuurpunt Chris Steenwegen (tweede op de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant).

Acteur Walter De Donder (CD&V) onder andere bekend als de burgemeester in ‘Samson & Gert’, haalde 7.939 voorkeursstemmen in Vlaams-Brabant, maar dat was niet voldoende om verkozen te raken in de Kamer.

Het witte konijn van Vlaams Belang raakte wel verkozen: de omstreden oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove (lijsttrekker van Kamerlijst in Vlaams-Brabant).