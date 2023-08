Deze Britse superfans kwamen speciaal overgevlogen om Florence + The Machine te zien: “We kennen vervanger Balthazar niet, maar gaan wél kijken”

RECENSIE. Tarkastaja/Clouseau op Pukkelpop: Clouseau-ma­nia in de lucht van Kiewit, en een tent vol liefde

Clouseau komt al lang thuis in Vlaanderen. Maar voor het eerst niet als zichzelf, en op een locatie die in veertig jaar nooit ‘een thuis’ wilde zijn. Als Tarkastaja vonden ze een achterpoort, en ontmaskerden twee onbekende Finse broers zichzelf tot een headliner op het middaguur. De Marquee op Pukkelpop was te klein. Clouseau was groots.