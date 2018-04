Deze bloemen wil Meghan Markle in haar boeket én haar bruidstaart EDA

01 april 2018

12u11

Bron: ANP 0 Showbizz 19 mei komt dichterbij en dus raken ook de details bekend van hét huwelijk van 2018. In de laatste serie updates raakte bekend dat Meghan Markle volgende maand richting altaar struint met een royaal boeket bestaande uit pioenrozen, een bloem waar Meghan naar verluidt 'eindeloos gelukkig' van wordt. Ook de bruidstaart zal naar verse bloemen smaken.

De Amerikaanse actrice en haar aanstaande prins Harry hebben bloemiste Philippa Craddock de taak gegeven hun trouwlocaties te versieren, maakte Kensington Palace zondag bekend.

Harry en Meghan willen dat St. George's Chapel en St. George's Hall worden opgevrolijkt met loof uit Windsor. Ook is gekozen voor bloemen en planten die in het seizoen zijn en, waar mogelijk, van nature bloeien in mei. De 'wilde en natuurlijke landschappen' waaruit veel van de gekozen planten komen, worden volgens Kensington Palace weerspiegeld in de ontwerpen.

Meghan's lievelingsbloemen

Dat Meghan pioenrozen in haar bruidsboeket wil, is geen verrassing te noemen. Het zijn haar lievelingsbloemen, liet ze voor haar verloving met Harry meermaals doorschemeren op social media. Zo schreef ze in 2016 op haar inmiddels verwijderde Instagram-account dat ze zichzelf een enorme bos cadeau had gedaan omdat pioenrozen haar "eindeloos gelukkig" maken. Hopelijk kan prins Harry dat ook.

Craddock liet in een verklaring weten "vereerd en verheugd" te zijn met de opdracht voor het koninklijk huwelijk. De bloemiste zei met ontzettend veel plezier samen te werken met het bruidspaar. De samenwerking met Harry en Meghan omschrijft ze als "vloeiend, creatief en leuk". "De definitieve ontwerpen zullen hen als paar vertegenwoordigen", verklapte Craddock, die eerder werkte voor grote namen als modemerk Alexander McQueen en de Britse editie van modeblad Vogue. "Lokale inkoop, seizoensgebondenheid en duurzaamheid staan voorop."

Ook bruidstaart met verse bloemen

De bloemiste gaat niet alleen over het bruidsboeket en de aankleding van St. George's Chapel en St. George's Hall, ook de bruidstaart wordt versierd met verse bloemen. De taart gaat smaken naar vlierbloesem en citroen, maakte het bruidspaar ruim anderhalve week geleden bekend. De Londense bakker Claire Ptak van Violet Cakes, die seizoensproducten en organische ingrediënten gebruikt voor haar baksels, gaat met de taart aan de slag.

Harry en Meghan trouwen op 19 mei in Windsor. Het stel, dat zich in november verloofde, heeft zeshonderd gasten uitgenodigd. De prins en de actrice nodigden ook 2640 'gewone' mensen uit voor hun huwelijk. De complete gastenlijst is echter nog geheim.