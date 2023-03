Deze bewoner mist - op de valreep - de finale van ‘Big Brother’: “In mijn hoofd was ik eigenlijk al thuis”

TV RECENSIE. ‘The Big Door Prize’: “Machine, waarom leven wij?”

‘Supermarkt’ en ‘toekomstperspectieven’. Ziedaar twee woorden die sinds Delhaize-gate voor heel wat deining zorgen. Maar ook twee woorden die het opzet van de nieuwste tiendelige serie op Apple TV+ weggeven. Daarin raakt een klein Amerikaans stadje in de ban van een mysterieuze machine die van de ene dag op de andere in de lokale kruidenierswinkel opduikt en ieders ware levenspotentieel belooft te onthullen. Of deze scifi en midlifecrisis-gevoelige dramareeks van ‘Schitt’s Creek’-producent David West Read ook z’n eigen levenspotentieel kan ontsluiten, laat staan ten volle kan benutten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.