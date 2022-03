Deze bewoner mist de finaleweek van ‘Big Brother’

Celebrities Adele onthult ‘afvalge­heim’: “Ik eet nog steeds McDonald’s”

Adele (33) heeft in een interview met Vogue laten weten wat het geheim is van haar gewichtsverlies en bekent ook nog weleens kipnuggets met een Big Mac en frietjes te eten bij McDonald’s. “Ik heb dat gewoon nodig, anders is het niet vol te houden.”

18 maart