Deze bekende gezichten zijn te gast in tweede reeks 'Flowjob'

16 februari 2020

22u00

Bron: Studio Brussel 0 Showbizz Goed nieuws voor de kijkers van ‘Flowjob’: vanaf woensdag 19 februari komt Studio Brussel met een nieuw seizoen. De nieuwe vijfdelige videoreeks over seks is een vervolg op de eerste afleveringen die in het najaar van 2019 op het YouTube-kanaal van de radiozender verschenen. En net als toen maken ook nu weer heel wat bekende gezichten hun opwachting.

In ‘Flowjob’ neemt Instagram-fenomeen Flo Windey (24) geen blad voor de mond en praat met bekende en onbekende gesprekspartners vrijuit over hun seksleven, met verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Iedereen heeft onzekerheden en vragen, maar ook ervaringen. Goede én slechte. In de tweede reeks gaat Flo opnieuw, samen met afwisselende gasten, op zoek naar antwoorden.

De eerste reeks van Flowjob werd intussen 740.000 keer bekeken op het YouTube-kanaal van Studio Brussel en op VRT NU. In het eerste seizoen kwamen onder meer Julie Van den Steen, Jitske Van de Veire en Bockie De Repper bij Flo over hun ervaringen praten. Studio Brussel maakte zonet de nieuwe gasten voor de tweede reeks bekend:

Nathan Bouts (21)

Nathan acteert in de populaire jongerenserie ‘wtFOCK’. Naast acteur is hij ook actief als muzikant. In ‘Flowjob’ beantwoordt hij open en bloot alle vragen die Flo op hem afvuurt.

Senne Misplon (21)

Senne is een transman en gaf een inkijk in zijn transitie in het tv-programma ‘M/V/X’. Hij is woordvoerder van de vzw Wel Jong, Niet Hetero. In ‘Flowjob’ vertelt hij eerlijk aan Flo welke invloed zijn transitie heeft gehad op zijn intimiteit.

Christina De Witte (23)

Christina is onder de naam Chrostin bekend als illustratrice en cartooniste voor onder meer het magazine Flair. Ze bracht het boek ‘Sommige meisjes houden niet van roze’ uit, een survivalgids voor jongeren in de puberteit. In Flowjob praat ze sans gêne over haar eigen seksleven.

Harry Van Noten (20)

Harry noemt zich in het nachtleven Alexander Mcqueer. Hij is niet aangetrokken tot vrouwen, maar wel tot mannen en alles in het spectrum daartussen. Harry praat in ‘Flowjob’ over hoe hij op seksueel vlak heeft geëxperimenteerd, maar deelt ook waarom hij nog maagd is.

Katrin Swartenbroux (33)

Katrin is journaliste voor De Morgen. Op Twitter deelt ze als @FakePlasticRuby haar kritische, maar ook humoristische blik op de wereld. Katrin kampte in het verleden met een depressie en spreekt eerlijk over de impact daarvan op haar seksleven.

Vragenlijst

Voor de nieuwe reeks heeft Flo de mening nodig van jongeren. Met een anonieme vragenlijst van 20 vragen - opgesteld in samenwerking met WAT WAT en Sensoa - peilt ze naar de ervaringen van de Flowjob-kijker. De vragenlijst invullen kan op stubru.be.