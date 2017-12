Deze artiesten staan binnenkort in The Flame voor Music for Life EVDB

Binnen twee weken vangt De Warmste Week van Music for Life aan. Van 18 december tot kerstavond slapen Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems in de kou. Deze artiesten zullen hen verwarmen met optredens die geld moeten inzamelen voor goede doelen gekozen door de artiesten zelf.

De namen van de artiesten die zullen optreden in The Flame tijdens de Warmste Week van Music for Life zijn bekend.

De eerste naam die bekendgemaakt werd was Royal Blood, die geld zullen inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Zij treden op maandag 18 december op in The Flame. Dinsdag 19 december speelt Arsenal een benefietconcert voor Music for Life ten voordele van Payoke. Boef en Lil' Kleine komen je warm maken op woensdag 20 december, voor vzw Kinderkankerfonds. Op donderdag 21 december speelt Oscar and The Wolf ten voordele van het Antikankerfonds. Vrijdag staat Franz Ferdinand op het podium voor vzw Solentra. Zaterdag sluit Coely af, zij speelt samen met Dvtch Norris en Romeo Elvis ten voordele van Allemaal Andere Kinderen.

Tickets kosten €20, de opbrengst gaat integraal naar de goede doelen, en gaan volgende week maandag op de website van Studio Brussel in verkoop.