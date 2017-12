Deze acteur draagt al 28 jaar dezelfde jas TC

Zeg nu nog dat celebs hun geld verspillen aan de nieuwste designerkledij. Kurt Russell bewijst dat hij dat duidelijk niet doet.

Kurt Russell schitterde recent nog in topfilms als 'The Hateful Eight' en 'Guardians of the Galaxy Volume 2'. Aan centen zal hij dus geen gebrek hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de acteur dan maar het geld door deuren en vensters naar buiten kiepert. Zeker aan kledij lijkt hij geen fortuinen te spenderen. Hij is het type dat zijn kleren draagt tot die versleten zijn. Dat bewijst deze geruite jas met wollen kraag. Russell werd voor het eerst in 1989 in die jas gefotografeerd, tijdens een date met zijn vriendin Goldie Hawn. Vorige week dook hij opnieuw op in die jas, tijdens zijn vakantie in Aspen. Benieuwd of Goldie haar exemplaar uit 1989 nog heeft...

WireImage Kurt met Goldie Hawn in 1989. Toen droeg hij die jas al.

Photo News Kurt deze week in Aspen. Nog altijd in diezelfde geruite jas.