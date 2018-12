Deze acht kranige oudjes staan in de finale van ‘The Voice Senior’ DBJ

21 december 2018

22u50 0 Showbizz In de spannende eliminatieronde moesten de vier coaches afscheid nemen van de helft van hun team. De 8 allerbeste stemmen blijven nu nog over. Zij strijden volgende week vrijdag 28 december voor de overwinning. Wie mag zich de allereerste Voice Senior van Vlaanderen noemen?

Team Helmut - Rita en Harry

Podiumbeest Rita (65, Herzele) werd ingeschreven door haar dochter en dat heeft ze zich nog niet beklaagd. De nummers van Etta James brachten haar geluk, want ze kon er haar coach Helmut tot tweemaal toe mee overtuigen: in de Blind Auditions met ‘At Last’ en in de knockoutronde met ‘I Just Want To Make Love To You’. Harry (64, Mechelen) scoorde een plekje in team Helmut met zijn versie van ‘How Do I Stop Loving You’ van Engelbert Humperdinck. In de Knockouts ontroerde hij de coaches met ‘This Is The Moment’ van René Froger, dat hij deels in het Nederlands bracht.

Team Dana - Lou en Michel

Dana streed hard met de andere coaches om Joe Cocker-imitator Lou (62, Kapellen), die ‘With A Little Help From My Friends’ bracht in de Blind Auditions, in haar team te krijgen. In de Knockouts viel ook zijn eigen, jazzy bewerking van ‘Roxanne’ van The Police in de smaak. Michel (63, Gosselies) werd de voorbije weken geprezen voor zijn enorm stembereik. Het aartsmoeilijke ‘Unintended’ van Muse tijdens de Blind Auditions en het wondermooie ‘Unchained Melody’ van The Righteous Brothers verzekerden hem van een plekje in de finale.

Team Walter - John Leo en Karel

Walter trekt met John Leo (66, Geel) en Karel (60, Aalst) naar de finale. John Leo bracht in de Blind Auditions ‘Verloren Hart, Verloren Droom’ van Johnny White. In de Knockouts verraste hij met het Engelstalige nummer ‘Help Yourself‘ van Tom Jones. “Een van de beste stemmen van het programma”, vond Helmut. Karel pakte vanavond uit met de oorwurm ‘Hook, Line and Sinker’ van Smiley Lewis, dat hij met veel enthousiasme en overgave bracht. Zijn auditie deed hij op het nummer ‘Alright, Okay, You Win’ van Joe Williams.

Team Natalia - François en Miet

De powerstem van Miet (61, Lommel) mocht volgens Natalia niet ontbreken in de finale van The Voice Senior. In de Blinds kon ze alle vier de coaches overtuigen met ‘Old Time Rock & Roll’ van Bob Seger. In de Knockouts liet ze haar rockstem gelden op ‘Maria’ van Blondie. Ook François (66, Lier) kon een finaleplekje bemachtigen in Team Natalia. Hij liet zijn warme, lage stem een eerste keer horen op ‘The Lady Is A Tramp’ van Frank Sinatra. Vanavond bracht hij ‘Jennifer Jennings’ van Louis Neefs. “Ik ben jaloers op jouw ongelofelijke timing”, complimenteerde Walter hem.