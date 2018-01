Deze 78-jarige zangeres durft nog uit te pakken met doorkijkbloesje TC

25 januari 2018

Amanda Lear toonde wat ze in huis had tijdens de modeshow van Jean Paul Gaultier op de Parijse modeweek.

Amanda pronkte in het verleden wel vaker met haar lichaam. Ze heeft immers een verleden als mannequin, danseres in de nachtclub Crazy Horse Saloon en als naaktmodel voor kunstenaars. Zo was ze de laatste vijftien jaar van zijn leven de partner en muze van de Spaanse schilder Salvador Dalí. Voordien had ze ook al een affaire met David Bowie beleefd. Amanda is ook altijd wel een buitenbeentje geweest die durfde te choqueren. Vandaar wellicht ook dat ze nu uitpakte met dat doorkijkbloesje. We zien het niet veel 78-jarigen haar nadoen!