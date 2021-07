Deze 5 streamingtips loodsen je door het regenweekend

Een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofoe. Zo wordt de nieuwste originele Vlaamse worp op Streamz in de markt gezet. Met zo’n mondvol kan het dus niet verrassen dat ook voor een jonge actrice gekozen is om die reeks te dragen. In dit geval de Gentse Frances Lefebure (32). We zagen haar de voorbije jaren al in verschillende gedaantes passeren. Naast haar werk als presentatrice van onder andere ‘Hotel Römantiek’ acteerde ze in series als ‘Amigo’s’, ‘Spitsbroers’ en ‘Studio Tarara’. En nu heeft ze dus in ‘F*** You Very Very Much’ haar eerste hoofdrol beet. In de serie heet Frances voor de gelegenheid An, en gooit ze na een uit de hand gelopen nacht haar leven volledig om. Haar shitty job en relatie van zeven jaar worden ingewisseld voor een zorgeloos bestaan met schaamteloze eerlijkheid als kompas. Al die zottigheid hoeft Frances niet alleen te dragen. Haar beste vriendinnen Evelien Bosmans en Daphne Wellens zijn ook in de serie haar BFF’s.