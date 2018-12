Deze 10 topseries verschijnen op Netflix in 2019 IDR

27 december 2018

00u00 0 Showbizz Netflix blijft in België nog steeds de populairste streamingdienst voor series en films. Ook in 2019 lijkt daar niet meteen verandering in te komen, want het platform verwent ons het komende jaar met heel wat geweldige reeksen. Wij selecteerden tien series die het bingewatchen meer dan waard zijn.

Sex Education

De titel doet het al vermoeden: 'Sex Education' gaat over seks, liefde en relaties. Het verhaal draait rond Otis (links), de zoon van sekstherapeute Jean. Otis, die op de middelbare school zit, merkt dat heel wat van z'n klasgenoten worstelen met hun seksualiteit. Hij wil hen helpen en richt daarom een sekskliniek op.

Vanaf 11 januari.

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Fan van 'true crime'? Dan heeft Netflix - na eerdere uitstekende reeksen als 'The Keepers' en 'Making a Murderer' - met deze docu rond de Amerikaanse seriemoordenaar Ted Bundy alweer een topper in de aanbieding. Er wordt gewerkt met verklaringen van de man zelf, waardoor je een akelige inkijk krijgt in zijn geest.

Vanaf 24 januari.

The Umbrella Academy

Jezelf altijd al afgevraagd wat er zou gebeuren, mochten superhelden ook menselijke kantjes hebben? Dan is 'The Umbrella Academy' iets voor jou. Het fictieve verhaal gaat over een onverklaarbare gebeurtenis uit 1989, waarbij er 43 baby's geboren werden bij vrouwen die daags voordien nog niet zwanger waren. Uiteraard blijken de kinderen buitenaardse krachten te hebben en dat is ook miljardair Sir Reginald Hargreeves niet ontgaan. Hij adopteert zeven kinderen en stoomt ze in zijn 'The Umbrella Academy' klaar om de wereld te redden. Dat verloopt uiteraard met de nodige moeilijkheden en interne conflicten.

Vanaf 15 februari.

Chilling Adventures of Sabrina (seizoen 2)

Vond jij 'Sabrina the Teenage Witch' veel te soft? Goed nieuws, want 'Chilling Adventures of Sabrina' is dat allesbehalve. De tienerheks (links) kreeg een donkere make-over waarbij de focus volledig ligt op de eeuwige strijd tussen haar menselijke en haar heksenkant. De Satanic Temple (een religieuze strekking uit de VS) spande een rechtszaak aan, omdat ze een beeld van hun god Baphomet meenden te herkennen in de reeks. De rechtszaak werd stopgezet, de reeks gelukkig niet.

Verschijningsdatum nog onbekend.

Russian Doll

Deze reeks volgt Nadia, een vrouw die hetzelfde feest steeds opnieuw beleeft. Telkens sterft Nadia ook aan het einde van de nacht, om de volgende ochtend echter opnieuw te ontwaken. Het gevoel van een eeuwigdurende kater dus, maar visueel net dat tikkeltje aantrekkelijker dankzij de uitstekende vertolking van Natasha Lyonne. Perfect televisievoer voor diegenen die moeten afkicken van 'Orange is the New Black', waarin Lyonne de rol van Nicky speelt. Dascha Polanco, Daya in de gevangenisreeks, speelt dan weer een gastrol.

Verschijningsdatum nog onbekend.

Our Planet

Ben jij gek op natuurdocumentaires en blijft 'Planet Earth' volgens jou een onovertroffen meesterwerk? Dan is 'Our Planet', overigens van dezelfde makers, iets voor jou. De productie kon zelfs een beroep doen op de expertise van Sir David Attenborough. De bekendste natuurkundige ter wereld neemt de kijkers deze keer mee op reis door de zeldzaamste natuurlijke leefgebieden op aarde.

Waarschijnlijk vanaf 5 april.

La Casa de Papel (seizoen 3)

Door de Spaanse titel en onbekende cast zou je dit waarschijnlijk skippen, maar de reeks is op korte tijd uitgegroeid tot een fenomeen. De serie draait rond de mysterieuze 'El Profesor'. Samen met een groepje dieven wil hij de Koninklijke Munt van Spanje 2,4 miljard euro armer maken. Geloof ons: je hoeft echt niet altijd een Britse of Scandinavische reeks te bekijken om te genieten van een superspannend misdaadverhaal.

Verschijningsdatum nog onbekend.

Stranger Things (seizoen 3)

Fans van scifi en horror komen in 2019 sowieso aan hun trekken, want het derde seizoen van 'Stranger Things' komt eraan. Dat speelt zich opnieuw af in de eighties, in het fictieve Amerikaanse stadje Hawkins. Een groep middelbareschoolkinderen raakt er verwikkeld in 'The Upside Down', een duistere plaats waar het krioelt van de moordlustige wezens. Wanneer die de echte wereld binnendringen, is niets of niemand nog veilig. Acteur Noah Schnapp (rechts), die Will Byers speelt in de reeks, liet alvast weten dat er opnieuw heel wat donkere elementen in de reeks zullen zitten.

Verschijningsdatum nog onbekend.

Dark (seizoen 2)

Is 'Stranger Things' nog niet duister genoeg voor jou? Dan heeft de streamingdienst met 'Dark', de eerste Duitse Netflix-productie, het perfecte alternatief in de aanbieding. Wanneer verschillende kinderen verdwijnen in het fictieve Duitse stadje Winden, valt het leven van vier verschillende families helemaal uit elkaar. De reeks volgt Jonas Kahnwald, een jongeman die worstelt met de zelfmoord van z'n vader. En politieman Ulrich Nielsen, wiens broer 33 jaar eerder verdween. Hoewel het verhaal begint in 2019, blijkt de hele situatie dankzij een wormgat (waarmee er door de tijd kan worden gereisd) dus verbonden te zijn met gebeurtenissen uit 1986 én 1953.

Verschijningsdatum nog onbekend.

Orange is the New Black (seizoen 7)

We geven het grif toe: ondertussen zijn de dames van Litchfield Penitentiary, de fictieve gevangenis uit de reeks, een vaste afspraak geworden op Netflix. Het is dan ook behoorlijk balen dat in 2019 het zevende en allerlaatste seizoen zal worden uitgezonden. Daarin wordt voortgeborduurd op de gebeurtenissen van het zesde seizoen, waarin hoofdpersonage Piper (Taylor Schilling, links) in het streng bewaakte deel van de gevangenis terechtkwam na een opstand.

Verschijningsdatum nog onbekend.

Ook 'Netflix and chill' met films

Netflix heeft uiteraard niet alleen series in de aanbieding. In 2019 belooft ook het filmaanbod heel erg mooi te worden.

'Triple Frontier': Een groep ex-commando's heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en daarom plannen ze een overval op een Zuid-Amerikaanse drugsbaron.

'Murder Mystery': Een New Yorkse politieman (Adam Sandler) en zijn vrouw (Jennifer Aniston) worden tijdens hun vakantie in Europa uitgenodigd op het jacht van een miljardair. Wanneer die wordt gedood, zijn zij plots de hoofdverdachten.

'The King': Een bewerking van verschillende Shakespeare-stukken klinkt nogal verouderd, maar deze film bewijst alleen al dankzij de sterrencast het tegendeel. Zo zijn niet alleen Robert Pattinson en Lily-Rose Depp te zien, ook Timothée Chalamet - jawel, die van 'Beautiful Boy' en 'Call Me By Your Name' - kreeg een hoofdrol te pakken.