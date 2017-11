Deze 10 DJ's verdienen het meeste TDS

Bron: Jobat.be 0 Photo News Showbizz Ieder jaar opnieuw is het uitkijken naar de DJ top 100, de lijst van beste dj's die wordt uitgegeven door DJ Magazine, een maandelijks Brits tijdschrift over elektronische dansmuziek .

De top 10 is niet geheel verassend: in de top 3 vinden we Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike en Armin van Buuren terug. Hardwell, Tiësto, The Chainsmokers, David Guetta, Afrojack, Steve Aoki en Marshmello vullen de lijst verder aan.

De volledige top tien van beste dj's volgens DJ Magazine:

1. Martin Garrix

2. Dimitri Vegas & Like Mike

3. Armin van Buuren

4. Hardwell

5. Tiësto

6. The Chainsmokers

7. David Guetta

8. Afrojack

9. Steve Aoki

10. Marshmello

De eerste positie van Martin wil echter niet automatisch zeggen dat de Nederlander daardoor ook de meeste inkomsten heeft opgestreken. Jobat.be vergeleek de lijst daarom ook met die van zakenblad Forbes, en kwamen enkele opmerkelijke verschillen tegen. Deze 10 DJ's verdienden volgens Forbes het meeste.

De volledige top tien van best verdienende dj's:

1. Calvin Harris: 41 miljoen

2. Tiësto 33,1 miljoen

3. The Chainsmokers: 32,2 miljoen

4. Skrillex: 25,8 miljoen

5. Steve Aok: 25 miloen

6. Diplo: 24,6 miljoen

7. David Guett: 21,1 miljoen

8. Marshmell: 17,8 miljoen

9. Martin Garrix: 16,5 miljoen

10. Zedd: 16,4 miljoen